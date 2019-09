SL vs NZ: टी20 सीरीज में दूसरी हार के बाद बोले मलिंगा, हार मायने नहीं रखती जब तक...

कैंडी (श्रीलंका): न्य़ूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबरी पर छूटने के बाद लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) की कप्तानी में श्रीलंका टीम को टी20 सीरीज में वापसी की उम्मीद थी. पहले टी20 मैच में हार तगड़ी नहीं थी कि श्रीलंका की टीम की वापसी मुश्किल लगे, लेकिन दूसरे टी20 मैच में भी टीम न्यूजीलैंड को पिछले मैच से ज्यादा लक्ष्य न दे सकी और बेहतर गेंदबाजी के बावजूद इसमें भी उसे हार का सामना करना पड़ा. सीरीज में हार पर कप्तान मलिंगा ने हार को चिंताजनक नहीं बताया.

मलिंगा ने मैच खत्म होने के बाद कहा कि हार तब तक मायने नहीं रखती जब तक टीम साहस दिखाना बंद न कर दे. मलिंगा ने कहा, “ हमने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया. सभी युवाओं ने अपना पूरा योगदान दिया और हमने ठीक ठाक स्कोर लगाया था. हमने फिर भी कड़ी टक्कर दी लेकिन नाजुक मौकों पर हमें किस्मत का साथ नहीं मिला. जिस तरह का क्रिकेट हमने खेला उससे हम खुश हैं. और मैं टीम को इसी तरह से आगे बढ़ते देखना चाहता हूं.”

"Glad with the brand of cricket we've played and this is how I want the team to play going forward."

Lasith Malinga is backing his young team despite their T20I series loss against New Zealand https://t.co/Mr1U20fPgQ

