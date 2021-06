Smriti Mandhana की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचा दी सनसनी, फैंस बोले- 'बॉलीवुड हीरोइंस से ज्यादा खूबसूरत है'

नई दिल्ली: भले ही भारतीय क्रिकेट फैंस इस वक्त भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच जारी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबले में बिजी हैं, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने भी इस दौरान सुर्खियां बटोरीं.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (India Women's Cricket Team) ब्रिस्टल (Bristol) में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इकलौते टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में नाकाम रही, ज्यादातर खिलाड़ियों का ये डेब्यू टेस्ट था. इस मैच में इंडियन ओपनर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) अपनी बल्लेबाजी के अलावा अपने लुक्स के लिए भी चर्चा में रहीं.



A very special and emotional moment to represent India in white and every minute has been worth it! A huge shoutout to the striking performances by our girls on their debuts- we’re all so proud of you pic.twitter.com/SzFXCfcD2R

— Smriti Mandhana (@mandhana_smriti) June 20, 2021