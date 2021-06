71वां शतक बनाने में फिर नाकाम हुए Virat Kohli, फैंस बोले- 'ये Corona खत्म होने का इंतजार जैसा है'

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबले में हर भारतीय क्रिकेट फैंस को विराट कोहली (Virat Kohli) से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन लोगों को एक बार फिर नाउम्मीदी हाथ लगी.

71वें शतक का इंतजार बढ़ा

विराट कोहली (Virat Kohli) के चाहने वालों को उम्मीद थी कि वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) के फाइनल मैच में अपना 71वां शतक लगाएंगे, लेकिन पहली पारी में वो ऐसा नहीं कर पाए.



फिफ्टी से भी चूके कोहली

टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने 132 गेंदो में 1 चौके की मदद से 44 रन बनाए. काइल जेमीसन (Kyle Jamieson) ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और किंग कोहली अपना अर्धशतक भी नहीं पूरा कर पाए.

Kyle Jamieson gets the massive scalp of Virat Kohli! The Indian captain is out for 44. are 149/4. #WTC21 Final | #INDvNZ | https://t.co/IvsdXSZmbs pic.twitter.com/j8dJTqbaBm — ICC (@ICC) June 20, 2021

ट्विटर पर ट्रोल हुए कोहली

गौरतलब है कि विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपनी आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी साल 2019 में लगाई थी. फैंस ने इसको लेकर ट्विटर पर भारतीय कप्तान को जमकर ट्रोल किया है. एक यूजर ने लिखा, 'कोहली की संचुरी का इंतजार ऐसा है जैसे आप कोविड के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब ऐसा हो रहा है, लेकिन.'

Waiting for Kohli's century is like waiting for Covid to end.

You feel it's happening but #WTCFinal21 — Swastik Bisarya (@BisaryaJi) June 20, 2021

Virat Kohli misses his 71st century again pic.twitter.com/PJtqDMgzeN — (@legbeforwicket_) June 20, 2021

Virat Kohli has not scored a in the last 45 innings of international cricket.Kohli's last international century was 136 in a Test match against Bangladesh on Nov 22, 2019 in Kolkata. number of int. innings he played since

Test - 13

T20 - 17

ODI -15#NZvIND #WTC2021Final pic.twitter.com/N9zd0KJLzA — (@DanuskaAravinda) June 20, 2021

Kohli waiting to score his 71st century pic.twitter.com/AZJiwsFTZh — Madhur (@madmaxhur) June 20, 2021