Sourav Ganguly: उधर गांगुली ने किया ट्वीट, इधर विराट फैंस की हो गई फजीहत! लोग बोले- आ गया स्वाद

Sourav Ganguly: BCCI के चीफ सौरव गांगुली ने बुधवार को एक ट्वीट कर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी. गांगुली ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो जल्द कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं जिसके बाद लगातार कयास लगाए जाने लगे कि गांगुली ने अपने पद स रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. लेकिन ऐसा नहीं है और गांगुली रिटायरमेंट नहीं ले रहे. इस बात को लेकर अब कई ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

सौरव गांगुली के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचाया. गांगुली ने अपने ट्वीट में कहा, '1992 में क्रिकेट के साथ मेरी यात्रा की शुरुआत के बाद से 2022 में 30 साल पूरे हो गए. तब से, क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बीच मुझे आप सभी का समर्थन मिला है.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो यात्रा का हिस्सा रहा है, जिसने मेरा समर्थन किया और मुझे आज जहां मैं हूं वहां पहुंचने में मदद की.'

इस ट्वीट के बाद लोग समझने लगे कि गांगुली रिटायरमेंट ले रहे हैं. लेकिन फिर बीसीसीआई के सचिन जय शाह ने ये बात साफ कर दी कि गांगुली अपने पद से इस्तिफा नहीं दे रहे हैं. इससे ये बात तो साफ है कि गांगुली अब कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं.

सौरव गांगुली के इस ट्वीट के बाद लोग जमकर सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर कर रहे हैं. खासकर लोग विराट कोहली के फैंस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. लोग विराट के फैंस को ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि ये आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है. वहीं इसके अलावा और भी कई ट्वीट जमकर वायरल हो रहे हैं.

