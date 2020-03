आज मैंने ऐसे करीबी इंसान को खो दिया, जिसे मैं बेहद प्यार करता था: गांगुली

नई दिल्ली: एशियन गेम्स में भारत को फुटबॉल का गोल्ड दिलाने वाले प्रदीप कुमार बनर्जी का शुक्रवार को निधन हो गया. इससे भारतीय खेलजगत में शोक की लहर व्याप्त है. पीके बनर्जी ऐसे शख्सियत थे, जो सिर्फ फुटबॉलरों ही नहीं, दूसरे खेल के खिलाड़ियों को भी प्रेरित करते थे. सौरव गांगुली ने माना कि बनर्जी का उनके करियर पर बड़ा प्रभाव था. सचिन तेंदुलकर, बाईचुंग भूटिया, श्याम थापा से लेकर तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने पीके बनर्जी के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है.

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पीके बनर्जी के निधन पर शोक जताया. उन्होंने ट्वीट किया, "आज मैंने एक बेहद करीबी इंसान को खो दिया.. ऐसे इंसान को जिसको मैं बेहद प्यार करता था और सम्मान देता था. मैं जब 18 साल का था तब से उनका मेरे करियर पर काफी प्रभाव रहा है. उनकी सकारात्मकता बहुत बड़ी बात थी. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.. इस सप्ताह दो करीबी लोगों को खो दिया." पीके बनर्जी का शुक्रवार को सीने में संक्रमण के कारण 83 साल की उम्र में निधन हो गया.

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पूर्व फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया, सुब्रत भट्टाचार्य और भारतीय फुटबाल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने भी पीके बनर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है. तेंदुलकर ने ट्वीट किया, "भारत के महान फुटबाल खिलाड़ी पीके बनर्जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि. उनसे मुलाकात की और उन्होंने जो सकारात्मकता मुझे दी उसकी मेरे पास शानदार यादें हैं."



Lost a very dear person today .. someone who I loved and respected enormously.. someone who had so much influence in my career when I was a 18 year old boy .. his positivity was infectious .. may his soul rest in peace .. lost two vry dear persons ths week https://t.co/unRE125C9w

