इरफान खान के निधन पर खेल जगत में भी शोक की लहर, इन दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: मशहूर एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. बुधवार को मुंबई के हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं. वो पिछले एक साल से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे. इरफान खान 53 साल के थे. सबसे पहले फिल्म डायरेक्टर शूजित सरकार ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी.

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute. — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020

इरफान खान के इंतकाल के बाद कई सेलिब्रटीज ने उन्हें श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी है. खेल जगत के लोग भी इस शानदार अभिनेता को याद कर रहे हैं. सबसे पहले बात करते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है, " इरफान खान के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं, वो मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक थे और मैंने उनकी तकरीबन हर फिल्म देखी है, उनकी आखिरी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' मैंने देखी थी, उनकी एक्टिंग शानदार थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके करीबियों के लिए मेरी संवेदनाएं"

Sad to hear the news of #IrrfanKhan passing away. He was one of my favorites & I’ve watched almost all his films, the last one being Angrezi Medium. Acting came so effortlessly to him, he was just terrific.

May his soul Rest In Peace.

Condolences to his loved ones. pic.twitter.com/gaLHCTSbUh — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 29, 2020

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी इरफान खान के निधन पर दुख जताते हुए लिखा है कि, "इरफान खान के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं, वो कितने शानदार अभिनेता थे और अपने हुनर से हर किसी का दिल जीत लेते थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें"

Saddened to hear about the passing of Irrfan Khan. What a phenomenal talent and dearly touched everyone's heart with his versatility. May god give peace to his soul — Virat Kohli (@imVkohli) April 29, 2020

टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने ट्विटर पर लिखा है कि, "इरफान खान की अचानक मृत्यु से दुखी हूं, ये इस मुश्किल वक्त में एक और त्रासदी है, भारत ने एक बेहतरीन कलाकार और हुनर को खो दिया, उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी संवेदनाएं."

Saddened to hear about the sudden demise of #IrrfanKhan This is such a tragedy in these trying times. #India has lost an exceptional artist and talent. My thoughts are with his family and dear ones. RIP Irrfan pic.twitter.com/pkQliKV3IF — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) April 29, 2020

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडक युवराज सिंह ने लिखा, "मैं इस सफर को समझ सकता हूं, मैं उस दर्द से भी वाकिफ हूं, मुझे पता है कि उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, कुछ खुशकिस्मत होतें हैं जो इससे पार पा लेते हैं, कुछ लोग इस जंग को हार जाते हैं, इरफान खान मुझे यकीन है कि आप एक बेहतर दुनिया में होंगे, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाए, उनकी आत्मा को शांति मिले."