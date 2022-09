PM Modi Birthday: सचिन, विराट, युवी, निकहत... पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता

Wishes on PM Narendra Modi Birthday: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज यानी 17 सितंबर 2022 को 72 साल के हो गए. इस मौके पर उन्हें बधाई देने वाली शख्सियतों में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियां शामिल हैं. देश के साथ-साथ दुनिया के कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दीं. इसी लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, निकहत जरीन समेत खेल जगत की कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं.

बधाई देने वालों का सिलसिला जारी

पीएम मोदी के जन्मदिन पर लोगों का बधाई देने का सिलसिला जारी है. देश-दुनिया के तमाम बड़े नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तो उनका बर्थडे ट्रेंड कर रहा है. इसी कड़ी में दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं. सचिन ने ट्विटर पर पीएम मोदी को बर्थडे विश किया. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, 'हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन मुबारक. आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता की कामना करता हूं.'

Happy Birthday to our Hon'ble PM Shri @narendramodi ji!

Wishing you the best of health & happiness. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 17, 2022



विराट, युवी ने भी किया विश

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं. विराट ने पीएम को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करता हूं. युवराज सिंह ने भी पीएम मोदी को बर्थडे विश किया.

Wishing our Hon. Prime Minister @narendramodi ji, a very happy birthday. Wishing you strength, happiness and good health. — Virat Kohli (@imVkohli) September 17, 2022

Birthday greetings to our honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. My best wishes for your good health and success @narendramodi @PMOIndia @narendramodi_in #HappyBirthdayModiji — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 17, 2022

निकहत और लक्ष्य ने भी दीं शुभकामनाएं

भारत की स्टार मुक्केबाज निकहत जरीन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं. निकहत ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर भी शेयर की. युवा शटलर लक्ष्य सेन ने भी पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्हें बर्थडे विश किया.

Wishing our honorable Prime Minister, @narendramodi ji a very happy birthday. May you continue to lead India to greater heights. pic.twitter.com/xLZ2SIxFNB — Nikhat Zareen (@nikhat_zareen) September 17, 2022

Happy Birthday, @narendramodi ji. Wishing you health and happiness. Lead us to greater heights. pic.twitter.com/CiEz8zhlAc — Lakshya Sen (@lakshya_sen) September 17, 2022

