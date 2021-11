सेमीफाइनल में नहीं पहुंची टीम इंडिया पर इस भारतीय ने जीता टी20 वर्ल्ड कप 2021, जानिए कौन हैं?

दुबई: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर एकतरफा अंदाज में जीत लिया है. टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ एक भारतीय खिलाड़ी ने भी ये टी20 ट्रॉफी अपने नाम की है. आइए जानते हैं, उनके बारे में.

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. कंगारू टीम के गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित किया, जब जोश हेजलवुड ने डेरिल मिचेल को आउट कर दिया. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बहुत ही धीमी शुरूआत की. मार्टिन गुप्टिल ने 35 गेंदों में सिर्फ 28 रन बनाए. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने शानदार पारी खेली. उन्होंने 48 गेंदों में 85 रन बनाए. कीवी टीम ने 20 ओवर में 172 रन बनाए, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श की 77 और डेविड वार्नर की 53 रन की पारियों के दम पर हासिल कर लिया. मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखी.

ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भारतीय ने भी टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है. इस भारतीय का नाम है श्रीधरन श्रीराम (Sridharan Sriram) वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं. श्रीराम ऑस्ट्रेलिया के साथ असिस्टेंट कोच के रूप में जुड़े हुए हैं. 2015 में टीम के साथ वो स्पिन बॉलिंग असिस्टेंट के रूप में जुड़े थे. उनके शानदार काम को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने उनको असिस्टेंट कोच बना दिया था. आरोन फिंच की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ वो जुड़े हुए हैं. श्रीराम ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है, उन्होंने 8 वनडे मैचों में 81 रन बनाए हैं. आईपीएल में भी श्रीराम आरसीबी टीम के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा रहे हैं.

Wonderful to see Sridharan Sriram celebrating the #T20WorldCup win with Justin Langer & the support staff. Has become such an integral member of the Australian cricket team & not many in the camp work as hard as he does at training. Was part of the #Ashes revelry too in 2019 pic.twitter.com/6b4Oy0nZom

