VIDEO: श्रीसंत ने 7 साल बाद लिया विकेट, पिच को किया 'सलाम', सोशल मीडिया पर छाए

मुंबई: केरल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर भारतीय तेज गेंदबाज श्रीसंत ने मैदान पर जोरदार वापसी की है. पूरे 7 साल बाद मैदान पर लौटे श्रीसंत ने अपने पहले स्पेल में ही पुरानी फॉर्म की झलक दिखा दी और मैच में न सिर्फ अपने 4 ओवर का कोटा पूरा किया, बल्कि विपक्षी टीम के ओपनर का शानदार अंदाज में विकेट भी उड़ाया. हालांकि मैच के बाद उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और आते ही छा गई.

विरोधी टीम के ओपनर को किया क्लीन बोल्ड

श्रीसंत ने सैय्यद मुस्ताक अली ट्रॉफी Syed Mushtaq Ali Trophy 2021 के मैच में केरल की तरफ से 7 साल बाद मैदान में वापसी की. उन्होंने पुडुचेरी के खिलाफ मुकाबले में बासिल थंपी के बाद दूसरा ओवर फेंका. हालांकि उनके इस ओवर में 13 रन बन गए, जिसमें दो चौके शामिल थे. वहीं लेग बाइ के तौर पर 4 रन चले गए. भले ही पहले ओवर में श्रीसंत ने कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन जैसे ही वो अपना दूसरा ओवर फेंकने आए, उन्होंने दूसरी गेंद पर पुडुचेरी के ओपनर फाबिद अहमद को क्लीन बोल्ड कर दिया.

वीडियो देखें.

What a come back

After 7 long years, he returned back on ground.

But still the passion in him for cricket and aggression is the same!

Chak Do #Sreesanth

All the very best.@sreesanth36 @Dilraj418 @Rakesh786g @vijLotika @Gujju_Chhoro pic.twitter.com/1BJWtG7CMA — हर्ष द्विवेदी (भारद्वाज) (@Harshdwive6942) January 11, 2021

श्रीसंत ने पिच को किया प्रणाम

श्रीसंत ने अपना चौथा ओवर मैच के 15वें ओवर के तौर पर फेंका और इस ओवर में सिर्फ 4 सिंगल ही बन सकें. इस तरह से श्रीसंत ने अपने 4 ओवर के कोटे में 29 रन देकर 1 विकेट लिया. अपने कोटे का चौथा ओवर फेंकने श्रीसंत ने पिच के सामने हाथ जोड़ लिया. उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Welcome back Sreesanth.

What a come back after 7 years This picture took my heart this shows how humble n down to earth he is@sreesanth36#Sreesanth pic.twitter.com/n8ahUf1JrL — Avantika (@ItsNandewar) January 11, 2021

देखिए कुछ अन्य दिलचस्प ट्वीट

Great Comeback after 7 Years of Struggle Nd this Picture Such a Down to earth Person he is @sreesanth36 Huge Respect, Keep Rocking #Sreesanth pic.twitter.com/U1Kwd8O3NN — VaishnaviRaina (@Vaishu_Raina3) January 11, 2021

केरल ने जीता मैच, 138 रन ही बना सकी पुडुचेरी

इस मैच में पुडुचेरी की टीम श्रीसंत से मिले झटके से उबर ही नहीं पाई और 20 ओवर में विकेट खोकर महज 138 रन ही बना सकी. केरल की टीम ने ये लक्ष्य 18.2 ओवरों में महज 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

2013 में स्पॉट फिक्सिंग में हुए थे बैन

आईपीएल 2013 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे श्रीसंत, उनके साथी अजित चंदीला और अंकित चवन को दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था. इस मामले में करीब 25 दिनों के बाद उन्हें जमानत मिली थी. इस मामले में बीसीसीआई ने उनपर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये बैन घटाकर 7 साल कर दिया था. इस बैन के खत्म होने के बाद अब श्रीसंत 37 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जिस दमदार तरीके से मैदान पर वापसी की है, वो चर्चा का विषय बन चुका है.