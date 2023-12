Cricket Rules: मिडिल स्टंप जमीन से उखड़ा, बेल्स नहीं हिली, बल्लेबाज नॉट आउट... आपको नियम पता है?

Bizarre instance in Cricket: क्रिकेट में अक्सर विचित्र से मामले देखने को मिलते हैं. फिर उन पर बहस होती है, नियमों तक का हवाला दिया जाता है. ऐसा ही एक मामला ऑस्ट्रेलिया ग्रेड क्रिकेट में देखने को मिला, जब स्टंप उखड़ कर बाहर तो निकला लेकिन जमीन में गड़ा रहा, बेल्स नहीं गिरीं. अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया. अब इस अजीब से मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है.

मिडिल स्टंप निकला लेकिन NOT OUT

विश्व क्रिकेट में अजीब सी घटना देखी गई, जिससे जुड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर क्रिकेट के नियमों को लेकर बहस छिड़ गई. ये सब ऑस्ट्रेलिया में एक स्थानीय एसीटी प्रीमियर क्रिकेट थर्ड ग्रेड प्रतियोगिता(ACT Premier) में हुआ, जहां मिडिल स्टंप को गेंदबाज ने पीछे की ओर गिरा दिया लेकिन बेल्स वहीं रहीं.

ये कैसे हो गया?

हैरान कर देने वाली ये घटना रविवार को गिन्निंदर्रा क्रिकेट क्लब और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लब के बीच एक मैच की थी. क्रिकेट एसीटी के सोशल मीडिया पेज ने बाद में फोटो के कैप्शन में लिखा, 'जो चीजें रोज नहीं देख पाते हैं… हमें, क्रिकेट फैंस के लिए गिन्निंदर्रा-वेस्ट गेम के इस वाकये को समझाएं- ये कैसे संभव हुआ? फिजिक्स? च्यूइंग गम? बारिश में फूली हुई लकड़ी?'

Things you don't see every day...

Explain this one from a Ginninderra-Wests game for us, cricket fans – how was this possible?

Physics? Chewing Gum? Swollen timber in all the rain?"

Wal Murdoch pic.twitter.com/484qFEt1Wj

— Cricket ACT (@CricketACT) December 10, 2023