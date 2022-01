शतक लगाते ही Rishabh Pant को लेकर बदले Sunil Gavaskar के सुर, पिछली बार कहा था 'बकवास'

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ केपटाउन टेस्ट (Cape Town Test) में शतक लगाकर तहलका मचा दिया. इस शानदार पारी की वजह से लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) भी पंत की तारीफ करने पर मजबूर हो गए.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने न्यूलैंड्स (Newlands) में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ फाइनल टेस्ट के तीसरे दिन मुश्किल हालात में अपने करियर का चौथा टेस्ट शतक लगाया. उन्होंने 139 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 100 रनों की शानदार पारी खेली और आखिर तक नॉट आउट रहे हैं.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने ऐसे मुश्किल हालात में शतक लगाया जब टीम इंडिया के 8 बल्लेबाज दहाई अंक के निजी स्कोर को नहीं छू सके. उनकी इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को 212 रन का टारगेट मिला.

The rest of the Indian batters 70 runs

Rishabh Pant 100*

What a knock

Watch #SAvIND live on https://t.co/CPDKNxpgZ3 (in select regions)#WTC23 | https://t.co/Wbb1FE2mW1 pic.twitter.com/cj8oyz7Dsl

— ICC (@ICC) January 13, 2022