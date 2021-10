T20 World Cup: MS Dhoni की मौजूदगी भारत के लिए खिताब की गारंटी नहीं, सामने आई बड़ी वजह

दुबई: एमएस धोनी (MS Dhoni) को आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के लिए टीम इंडिया (Team India) का मेंटर बनाया गया है, लेकिन क्या माही इस रोल में भारत को 14 साल बाद चैंपियन बनाने में कामयाब रहेंगे. सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय दी है.

'लिटिल मास्टर' सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने एमएस धोनी को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर (Mentor) के रूप में नियुक्त करने पर कहा कि ये पूर्व कप्तान एक हद तक मदद कर सकता है क्योंकि मैदान में प्रदर्शन करने का जिम्मा खिलाड़ियों का ही होता है.

टीम इंडिया (Team India) को पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में सुपर-12 का मुकाबला खेलना है. सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) का मानना है कि विराट कोहली की टीम जीत की प्रबल दावेदार है.



सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने एक न्यूज चैनल पर कहा, ‘मेंटर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. इस फॉर्मेट में तेजी से बदलाव होता है और हां, वो आपको ड्रेसिंग रूम में तैयारी करने में मदद कर सकता है. वो अगर जरूरत हुई तो रणनीति को बदलने में आपकी मदद कर सकता है.’

सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने कहा, ‘वो (धोनी) टाइम-आउट के दौरान बल्लेबाजों और गेंदबाजों से बात कर सकते हैं, इसलिए धोनी को नियुक्त करने का कदम अच्छा है लेकिन धोनी ड्रेसिंग रूम में होंगे और मैदान में असल काम खिलाड़ियों को करना होगा. मैच का नतीजा इस बात पर निर्धारित होगा कि खिलाड़ी प्रेशर को कैसे हैंडल करते है.’

Extending a very warm welcome to the KING @msdhoni is back with #TeamIndia and in a new role! pic.twitter.com/Ew5PylMdRy