VIDEO: IPL में कहर बरपाएगा ये खूंखार भारतीय गेंदबाज, प्रैक्टिस में तोड़ रहा है स्टंप

नई दिल्ली: आईपीएल सीजन 15 की शुरुआत से पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, इस वीडियो में ऐसा क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे. दरअसल, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी मुंबई में टीम के कैंप में शामिल हो गए हैं. टीम ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, इसमें भारत का एक तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार से स्टंप की धज्जियां उड़ाता दिखाई दे रहा है. ये गेंदबाज भारत में 'यॉर्कर मैन' नाम से भी मशहूर है.

आईपीएल सीजन 15 के लिए सभी टीमें जमकर पसीना बहा रही हैं. इसी बीच ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स हैदराबाद ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें टीम के स्टार तेज गेंदबाज टी नटराजन को प्रैक्टिस सेशन के दौरान स्टंप तोड़ते हुए देखा जा सकता है. टी नटराजन अपनी तेज रफ्तार और शानदार यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं. इस वीडियों में भी कुछ ऐसी ही देखने को मिल रहा है. फ्रैंचाइजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जब वह आपके पैर की उंगलियों को नहीं कुचल रहे, तो वह स्टंप को तोड़ रहे हैं!' हैदराबाद की टीम 29 मार्च को पुणे में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

When he isn't crushing your toes, he's breaking the stumps down! @Natarajan_91 #OrangeArmy #ReadyToRise #TATAIPL pic.twitter.com/6bpkrG3ilZ

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 20, 2022