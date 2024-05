IPL 2024 Final : पूरे सीजन मचाई तबाही... फाइनल में भीगी बिल्ली बने SRH के बल्लेबाज, शर्मनाक रिकॉर्ड भी किया नाम

SRH vs KKR IPL 2024 Final : सनराइजर्स हैदराबाद को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के फाइनल में बुरी तरह रौंदकर ट्रॉफी जीती. हैदराबाद के अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन जैसे खूंखार बल्लेबाज जो पूरे सीजन में बल्ले से तबाही मचाते नजर आए. ये सब फाइनल में भीगी बिल्ली बन गए. आलम यह रहा कि हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज 30 रन तक भी नहीं पहुंच सका, जिसके चलते SRH 113 रन पर ही सिमट गई. इसके साथ ही उसके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया.

आईपीएल फाइनल में बनाया सबसे छोटा स्कोर

सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में बेहद खराब बैटिंग दिखाते हुए सिर्फ 113 रन ही बनाए. इसके साथ ही उसके नाम आईपीएल के फाइनल में सबसे छोटा स्कोर बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड नाम हो गया है. इससे पहले फाइनल में सबसे छोटा स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स के नाम था, जिन्होंने 2013 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 125 रन ही बनाए थे.

आईपीएल फाइनल में सबसे कम स्कोर

113 सनराइजर्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई 2024 *

125/9 चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस कोलकाता 2013

128/6 राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स vs मुंबई इंडियंस हैदराबाद 2017

129/8 मुंबई इंडियंस vs राइजिंग पुणे सुपजायंट्स हैदराबाद 2017

हैदराबाद के लिए सबसे कम टोटल

सनराइजर्स हैदराबाद का यह तीसरा सबसे छोटा टोटल है. 2019 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में हैदराबाद के बल्लेबाज 96 रन ही बना सके थे. 2015 में भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही हैदराबाद की टीम 113 रन ही बना सकी थी. अब इस मैच का टोटल तीसरा सबसे छोटा टीम टोटल है.

SRH के लिए सबसे कम स्कोर (IPL)

96 vs मुंबई इंडियंस हैदराबाद 2019

113 vs मुंबई इंडियंस हैदराबाद 2015

113 vs कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई 2024 *

114 vs पंजाब किंग्स दुबई 2020

आईपीएल प्लेऑफ में गरजा है वेंकटेश अय्यर का बल्ला



26 vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शारजाह (एलिमिनेटर)

55 vs दिल्ली कैपिटल्स शारजाह (Q2)

50 vs चेन्नई सुपर किंग्स दुबई (फाइनल)

51* vs सनराइजर्स हैदराबाद अहमदाबाद (Q1)

50* vs सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई 2024 (फाइनल)