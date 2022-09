Team India: 'सूर्यकुमार ने तो 4 नंबर पर रूमाल डाल दिया है...' इस भारतीय दिग्गज ने क्यों कहा ऐसा?

Kaif on Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव ने खुद को बखूबी साबित किया है और यही वजह है कि वह टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. खासतौर से टी20 फॉर्मेट में वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वह इस फॉर्मेट में पिछली चार पारियों में से दो में अर्धशतक लगा चुके हैं और एक बार 46 रन बनाए. इस बीच पूर्व भारतीय दिग्गज मोहम्मद कैफ ने भी उनकी तारीफ की है.

कैफ भी सूर्य की फैन लिस्ट में शामिल

दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन बनाए और टीम की जीत में योगदान दिया. वहीं, तिरुवनंतपुरम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 रनों की पारी खेली और जीत दिलाकर नाबाद लौटे. 'भारत के मिस्टर 360' से मशहूर सूर्यकुमार की फैन लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी शामिल हो गए हैं. बता दें आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव दूसरे नंबर पर हैं.

'नंबर-4 पर रूमाल डाल दिया'

कैफ ने सूर्यकुमार को टैग करते हुए ट्वीट किया- 'टॉप क्लास के तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, टर्निंग पिच हों या सीमिंग, चाहे परिस्थितियां मुश्किल ही क्यों ना हो. सूर्य को कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती. वह शायद ऑरेंज कैप ना जीतें लेकिन आपको मैच जरूर जिताएंगे. नंबर-चार पर रूमाल डाल दिया है सूर्यकुमार ने. उन्हें यहां से लंबे समय तक कोई नहीं हिला सकता.’

Top class pacers or spinners, turning or seaming pitches, difficult match situation - nothing bothers Surya. He might not win orange cap, MoM but he will win you matches. No.4 pe rumal daal diya Surya ne, he's not moving for a long time. ⁦@surya_14kumar⁩ pic.twitter.com/hVbPt2oQBp

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) September 29, 2022