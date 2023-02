Video: 'सुपरमैन' बने सूर्यकुमार यादव, हवा में छलांग लगाकर लपका ऐसा कैच कि हैरान रह गए दर्शक

Suryakumar Yadav catch video viral: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया के 'मिस्टर 360' सूर्यकुमार यादव ने अपनी खतरनाक फील्डिंग से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने इस मैच में तीन कैच लपके और तीनों इसके बेहतरीन रहे जिसे देखने के बाद दुनियाभर के क्रिकेट फैन्स और दिग्गजों ने उनकी तारीफ के पुल बांध दिए हैं. उन्होंने दो कैच स्लिप में और एक कैच बाउंड्री पर लपका. सूर्यकुमार यादव ने फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स और मिशेल सेंटनर का कैच पकड़कर पवेलियन भेज दिया.

पहला कैच

भारत ने शुभमन गिल की तूफान पारी की मदद से न्यूजीलैंड के सामने 235 रनों का विशाल टारगेट रखा. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा. कप्तान हार्दिक पंड्या की गेंद पर फिन एलन ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप में खड़े सूर्यकुमार यादव के सिर के ऊपर पहुंची और उन्होंने हवा में छलांग लगाकर इसे लपक लिया. उनके इस कैच को देखकर टीम के खिलाड़ी भी चकित रह गए.

