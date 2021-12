अपने नाम पर स्टेडियम बनवा रहा है टीम इंडिया का ये क्रिकेटर, फैंस में खुशी की लहर

नई दिल्ली: भारत में क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है. लोग क्रिकेटर्स के बारे में सभी कुछ जानना चाहते हैं. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज टी नटराजन अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. एक बार फिर वह चर्चाओं में हैं, लेकिन इस बार नटराजन अपने खेल की वजह से नहीं बल्कि किसी और कारण से सुर्खियों में छाए हुए हैं. उनके इस काम की लोग बहुत ही तारीफ कर रहे हैं.

टीम इंडिया की तरफ से खेलने वाले टी नटराजन (T Natarajan) ने पिछले कुछ समय से भारतीय टीम में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है. उनके करियर का ग्राफ बहुत ही तेजी से बढ़ा है. उनकी धारदार गेंदबाजी के सभी कायल हो गए हैं. नटराजन अपने गांव में एक क्रिकेट ग्राउंड बनवा रहे हैं. नटराजन ने बताया है कि इस मैदान का नाम नटराजन क्रिकेट ग्राउंड रखा जाएगा.

टी नटराजन को जब भी टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिला. उन्होंने उसे पूरी तरीके से भुनाया. नटराजन ने पिछले साल दिसंबर में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. आईपीएल 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से नटराजन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्होंने इस मौकै का फायदा पूरी तरह से उठाया. उनकी यॉर्कर गेंदों को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है. 30 साल के नटराजन ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर की है और लिखा कि यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं अपने गांव में सभी सुविधाओं के साथ एक नया क्रिकेट ग्राउंड बना रहा हुं. पिछले साल दिसंबर में मैंने भारत के लिए डेब्यू किया था और इस साल दिसंबर में क्रिकेट ग्राउंड बना रहा हूं.

Happy to Announce that am setting up a new cricket ground with all the facilities in my village, Will be named as *NATARAJAN CRICKET GROUND(NCG)

* #DreamsDoComeTrueLast year December I Made my debut for India, This year (December) am setting up a cricket ground #ThankGod pic.twitter.com/OdCO7AeEsZ

— Natarajan (@Natarajan_91) December 15, 2021