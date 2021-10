हरभजन और मोहम्मद आमिर के बीच ट्विटर पर छिड़ा भयंकर युद्ध, लड़ाई ने पार की सारी हदें

दुबई: टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के बीच ट्विटर पर भयंकर युद्ध छिड़ गया. हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर के बीच की लड़ाई ने सारी हदें पार कर दीं. ICC टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का घमंड सातवें आसमान पर है. पाकिस्तानी खिलाड़ी लगातार टीम इंडिया और उसके खिलाड़ियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं.

हरभजन और आमिर के बीच भयंकर युद्ध

मामले की शुरुआत पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के एक ट्वीट से हुई, जब उन्होंने यूट्यूब पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुराने टेस्ट मैच की वीडियो क्लिप शेयर की थी. इस मैच में शाहिद अफरीदी हरभजन सिंह की लगातार 4 गेंदों पर चार छक्के लगा रहे हैं. आमिर ने इस क्लिप को शेयर करते हुए तंज कसा कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कैसे हो सकता है. फिर क्या था, हरभजन सिंह ने भी मोहम्मद आमिर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल याद दिला दी. बता दें कि फिक्सिंग के आरोप में आमिर पर पांच साल का बैन लगा था.

https://t.co/tZGLtwBKCa me busy tha @harbhajan_singh apki bowling dekh raha tha test jab LaLA ne apko 4 bowls pe 4 sixes mare thay but cricket hai lag sakte but test cricket me thora ziada ho gia tha — Mohammad Amir (@iamamirofficial) October 26, 2021

लड़ाई ने पार की सारी हदें

आमिर के ट्वीट के बाद हरभजन सिंह ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, 'लॉर्ड्स में नो बॉल कैसे हो गया था? कितना लिया और किसने दिया? टेस्ट क्रिकेट है नो बॉल कैसे हो सकता है? आपको और आपके बाकी साथियों शर्म आनी चाहिए आपने इस खूबसूरत खेल को शर्मसार कर दिया.'

Lords mai no ball kaise ho gya tha ?? Kitna liya kisne diya ? Test cricket hai no ball kaise ho sakta hai ? Shame on u and ur other supporters for disgracing this beautiful game https://t.co/nbv6SWMvQl — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021

For people like you @iamamirofficial only Paisa paisa paisa paisa .. na izzat na kuch aur sirf paisa..bataoge nahi apne desh walo ko aur supporters ko k kitna mila tha .. get lost I feel yuk talking to people like you for insulting this game and making people fool with ur acts https://t.co/5aPmXtYKqm pic.twitter.com/PhveqewN6h — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021

हरभजन सिंह ने दिया मुंहतोड़ जवाब

हरभजन सिंह ने इसके बाद अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एशिया कप के एक मैच में मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का लगा रहे थे. हरभजन सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'उन्हें इस तरह के लोगों से बात करने में गंदा लगता है. इसके बाद भज्जी ने उस मैच की क्लिप शेयर की, जिसमें उन्होंने मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी.'

Fixer ko sixer.. out of the park @iamamirofficial chal daffa ho ja pic.twitter.com/UiUp8cAc0g — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021

आमिर ने भी पलटवार किया

हरभजन सिंह की बात पर मोहम्मद आमिर ने भी पलटवार किया. मोहम्मद आमिर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आप बड़े ढीठ हैं, मेरे पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे यह फैक्ट नहीं बदलेगा कि तीन पहले आप को मुंह की खानी पड़ी है. अब हमें वर्ल्ड कप जीतते हुए देखो. वॉक ओवर तो नहीं मिला जाओ पार्क में ही वॉक करो.'

Bare hi dheet ho talking about my past wouldn't change the fact that tumko 3 din pehle moun ki khani pari. and how about your illegal bowling action mate ab nikal or humko WC win karta dekh. walk over tu nhi mila jao Park me walk karo u'll feel better @harbhajan_singh https://t.co/i1dCh7I28c — Mohammad Amir (@iamamirofficial) October 26, 2021

खुद का घटिया रिकॉर्ड भूल गया पाकिस्तान

पाकिस्तान बता दें कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2021 में एक जीत क्या मिली वह पिछले सभी रिकॉर्ड ही भूल गया. इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान अभी तक किसी भी वर्ल्ड कप में भारत को नहीं हरा पाया था, चाहे वो 50-ओवर का हो या टी 20 फॉर्मेट का. भारतीय टीम के पास वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 13-0 तक का करने का मौका था. 1992 के बाद से, भारत और पाकिस्तान 12 बार वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुए थे, जिसमें से भारत का वनडे में 7-0 और टी-20 में 5-0 का रिकॉर्ड रहा था.

भारत को कैसे मिली हार?

ICC टी20 वर्ल्ड में रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत पर यह पहली जीत दर्ज की है. इससे पहले, टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. भारत ने पाकिस्तान को महज 152 रनों का लक्ष्य दिया था. इसके जवाब में 152 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम ने 17.5 ओवरों में ही लक्ष्य को पूरा कर लिया. मैच के हीरो रहे कप्तान बाबर आजम और रिजवान ने अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई.

रोहित शर्मा और केएल राहुल सस्ते में ही निपट गए

पहली इनिंग में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के ऑपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल सस्ते में ही निपट गए. वहीं, कप्तान विराट कोहली ने 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 57 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान ऋषभ पंत ने भी 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 39 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान टीम की सधी गेंदबाजी के कारण भारत बड़ा स्कोर बनाने में असफल रहा. दूसरी इनिंग में रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अर्धशतकीय पारी खेल कर भारत पर अब तक खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मैचों में पहली जीत हासिल की. वहीं, इन दोनों की पारियों की बदौलत टूर्नामेंट में टीम ने जीत से आगाज किया. पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए. वहीं, कप्तान बाबर आजम ने 6 चौके और 2 छक्के जड़कर 68 रनों की शानदार पारी खेली.