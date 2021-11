T20 World Cup 2021: भारत या पाकिस्तान नहीं! ये टीम है तीनों फॉर्मेट में बेस्ट, दिग्गज क्रिकेटर का बड़ा बयान

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2021 UAE की धरती पर खेला जा रहा है, जहां सभी टीमें खिताब जीतने की जंग लड़ रही हैं. अब तक टूर्नामेंट में हमें बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं. दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज अपने शुरूआती दो मैच हार गई है. ग्रुप 2 में भारत को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने भारत और इंग्लैंड को छोड़कर इस टीम को टी20 फॉर्मेट की बेस्ट टीम बताया है.

इस टीम को बताया टी20 फॉर्मेट की बेस्ट टीम

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने भारत और इंग्लैंड को नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड को तीनों फॉर्मेट में दुनिया की बेस्ट टीम करार दिया है. रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. उसके बाद वॉन ने न्यूजीलैंड टीम की तारीफ में ये बात Tweet करके कही. खास बात ये है वॉन ने अपनी टीम इंग्लैंड को बेस्ट टीम नहीं बताया है. न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था. रैंकिंग की बात की जाए तो टेस्ट और वनडे में न्यूजीलैंड नंबर 1 और टी-20 इंटरनेशनल इंटरनेशनल में चौथे नंबर पर काबिज है.

No one will admit it including themselves as they are so humble but #NZ are pound for pound the best all format Cricket team in the World at the moment … #Fact #T20WorldCup