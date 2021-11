PAK vs AUS: विराट-रोहित का मजाक उड़ाना इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को पड़ा भारी, मिली ये बड़ी सजा

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी. इस हार के बाद सोशल मीडिया पर जमकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया जा रहा है और उन्हें बुरा-भला भी कहा जा रहा है. लेकिन पाकिस्तान का एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने कुछ ही दिन पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा का मजाक उड़ाया था. अब उसी खिलाड़ी का भारतीय फैंस ट्विटर पर जमकर मजाक उड़ा रहे हैं.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में सबसे अहम रोल निभाया. लेकिन जब बड़े मैच में अपना जलवा दिखाने का मौका आया तो वो विलेन बन गए. दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में अफरीदी ने 19वें ओवर में तीन छक्के खाकर अपने ओवर में कुल 22 रन लुटा दिए और इसी के साथ पाकिस्तान का दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना टूट गया.

बता दें कि हाल ही में शाहीन शाह अफरीदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. उस वीडियो में अफरीदी विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल के आउट होने की नकल करते दिखाई दिए थे. पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में भारत के इन तीनों बल्लेबाजों के विकेट शाहीन ने ही लिए थे. लेकिन शाहीन इन तीनों की नकल करने के लिए भारतीय फैंस अब शाहीन को ट्रोल कर रहे हैं. फैंस का कहना ही कि ये कर्म की ही सजा है.

Never Let your Success get to your Head!

Rightly said.

He is a great bowler. He will realize soon. #Pakistan #maukamauka #ShaheenShahAfridi

p.c.- world of cricket trolls (fb) pic.twitter.com/iCzEBA3J7z

— Gaurav Kumar (@sikku1999) November 11, 2021