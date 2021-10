T20 World Cup: टीम इंडिया का ये बॉलर मचाएगा तबाही, न्यूजीलैंड की बैटिंग को कर देगा तहस-नहस!

दुबई: टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ आज टी20 वर्ल्ड कप का अहम मुकाबला खेलना है. ये मैच भारत के लिए 'करो या मरो' का होगा. अगर इस मैच में भी टीम इंडिया को हार मिलती है, तो उस पर टूर्नामेंट से बाहर होने का संकट भी आ सकता है. वरुण चक्रवर्ती को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अश्विन की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था, लेकिन कप्तान विराट कोहली का ये फैसला गलत साबित हुआ. वरुण चक्रवर्ती ने इस मैच में 4 ओवरों की गेंदबाजी में 33 रन लुटाए थे और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में वरुण चक्रवर्ती की छुट्टी हो सकती है और दिग्गज स्पिन गेंदबाज आर अश्विन को मौका मिल सकता है.

टीम इंडिया का ये बॉलर मचाएगा तबाही

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अगर रविचंद्रन अश्विन उतरते हैं तो वह 4 साल बाद टीम इंडिया के लिए नीली जर्सी में खेलते नजर आएंगे. रविचंद्रन अश्विन का न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप के मैच में खेलना जरूरी है, क्योंकि वह भारत के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अश्विन तबाही मचा सकते हैं और न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑर्डर को तहस-नहस कर सकते हैं. अश्विन का न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है. केन विलियमसन के लिए अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बार काल साबित हुए हैं.

अश्विन में ऐसा क्या है?

अश्विन 2011 और 2015 वर्ल्ड कप के अलावा 2012, 2014 और 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का अनुभव रखते हैं. अश्विन भारत के लिए 2013 और 2017 के ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी टूर्नामेंट में भी खेल चुके हैं. अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल भी खेला था. भारत के लिए 8 ICC टूर्नामेंट्स में खेलना बहुत बड़ी बात हैं. ऐसे में अश्विन 2021 के टी-20 वर्ल्ड कप में भारत को ट्रॉफी दिलाने में बड़ा रोल निभा सकते हैं.

नीली जर्सी में फिर दिखेगा अश्विन का जलवा

34 साल के अश्विन ने नीली जर्सी में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच नौ जुलाई 2017 को खेला था. यह टी20 मैच ही था, जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्सटन में खेला था. अश्विन ने हालांकि आईपीएल में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा था, जबकि टेस्ट क्रिकेट में वह भारत के स्पिन आक्रमण की अगुवाई करते रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप कप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी.

स्टैंडबाय: श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और दीपक चाहर.

ICC टी-20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया का शेड्यूल

भारत vs पाकिस्तान- 24 अक्टूबर, 7:30 PM IST, दुबई

भारत vs न्यूजीलैंड- 31 अक्टूबर, 7:30 PM IST, दुबई

भारत vs अफगानिस्तान- 03 नवंबर, 7:30 PM IST, अबु धाबी

भारत vs स्कॉटलैंड- 05 नवंबर, 7:30 PM IST, दुबई

भारत vs नामीबिया- 08 नवंबर, 7:30 PM IST, दुबई

सेमीफाइनल 1- 10 नवंबर, 7:30 PM IST, अबु धाबी

सेमीफाइनल 2- 11 नवंबर, 7:30 PM IST, दुबई

फाइनल- 14 नवंबर, 7:30 PM IST, दुबई