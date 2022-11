T20 World Cup: भारत से हार झेल नहीं पाए बांग्लादेशी खिलाड़ी और फैंस, बुरी तरह टूटे, बिलख-बिलखकर रोए; Video

India vs Bangladesh: भारत के हाथों बुधवार को एडिलेड में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले में बांग्लादेश को बारिश से बाधित मैच में 5 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा है. भारत से मिली इस बेहद नजदीकी हार को बांग्लादेश के क्रिकेटर्स और फैंस बिल्कुल भी झेल नहीं पाए. टीम इंडिया से टी20 वर्ल्ड कप 2022 का इतना करीबी मैच हारने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी और फैंस बुरी तरह टूट गए और बिलख-बिलखकर रोने लगे.

भारत से हार झेल नहीं पाए बांग्लादेशी खिलाड़ी और फैंस

बांग्लादेश के क्रिकेटर्स और फैंस के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बांग्लादेश की टीम को भारत के खिलाफ इस टी20 वर्ल्ड कप के मैच में जीत के लिए आखिरी ओवर में 20 रनों की दरकार थी. क्रीज पर बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज नुरुल हसन और तस्कीन अहमद मौजूद थे. भारत की तरफ से ये ओवर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह फेंक रहे थे. नुरुल हसन और तस्कीन अहमद ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इस ओवर में 14 रन ही बना पाए. भारत ने 5 रन से ये रोमांचक मुकाबला जीत लिया.

Sorry gentlewoman, We know it hurts but this is what sports is about. Stay strong ! #INDvsBAN #JaiHind pic.twitter.com/nhhmKw9Tcn

Saw this little #Bangladesh fan crying after the match loss in a closely contested match #INDvsBAN.

India fielding won this match. They threw ball and hold on to all the catches during the match. #T20IWorldCup #TeamIndia pic.twitter.com/2lDggQgbIt

