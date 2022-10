T20 World Cup: फैंस ने टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को बताया टी20 का सबसे बड़ा फ्रॉड, वर्ल्ड कप में डुबो रहा नैया

T20 World Cup 2022: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने आपा खो दिया है. टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को फैंस ने सबसे बड़ा विलेन साबित करते हुए टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा फ्रॉड बता दिया है. भारत का ये खिलाड़ी अपने घटिया प्रदर्शन की वजह से टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की नैया डुबो रहा है.

फैंस ने टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को बताया टी20 का सबसे बड़ा फ्रॉड

टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल को ट्विटर पर फैंस बड़ी बेरहमी से ट्रोल कर रहे हैं. फैंस केएल राहुल को टी20 क्रिकेट का 'सबसे बड़ा फ्रॉड' बता रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में केएल राहुल के घटिया प्रदर्शन की वजह से फैंस बहुत नाराज हैं. राहुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में महज 9 रन बनाकर चलते बने. राहुल इससे पहले नीदरलैंड्स के खिलाफ 9 रन और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 4 रन बनाकर आउट हुए थे.

टी20 वर्ल्ड कप में डुबो रहा टीम इंडिया की नैया

कुछ फैंस ने ट्विटर पर केएल राहुल को टी20 क्रिकेट का 'सबसे बड़ा फ्रॉड' बताया, वहीं कुछ फैंस ने ट्विटर पर कहा कि केएल राहुल सिर्फ IPL में ऑरेन्ज कैप जीतने के लिए ही रन बनाते हैं. राहुल कभी भी टीम इंडिया के लिए रन नहीं बनाते. इसी के साथ ही ट्विटर पर फैंस ने केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में मौका देने की मांग कर दी.

We fans demand the immediate removal of Kl Rahul from every indian squad. As fans we have suffered enough because of him opening the batting for our lovely Indian team.

Your every like means you also want kl rahul dropped.#INDvSA pic.twitter.com/e8sDp9j0rz

— Passionate Fan (@Cricupdatesfast) October 30, 2022