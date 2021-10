नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में वेस्टइंडीज और बंगालादेश (West Indies vs Bangladesh) के बीच मुकाबले के दौरान शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में कुछ ऐसा हुआ जिसे देकर फैंस की हंसी नहीं रुक रही.

वेस्टइंडीज (West Indies) की पारी के दौरान तस्कीन अहमद (Taskin Ahmed) को बंगालादेश (Bangladesh) की तरफ से 13वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी मिली. इस ओवर में जमकर ड्रामा देखने को मिला, तीसरी गेंद पर किरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) रिटायर हर्ट हो गए.

तस्कीन अहमद (Taskin Ahmed) ने जब 13वें ओवर की चौथी गेंद फेंकी तो रोस्टन चेज (Roston Chase) ने सामने की तरफ शॉट खेला, गेंद नॉन स्टाइकर इंड पर स्टंप्स से जा तक टकराई, तब तक आंद्रे रसेल (Andre Russell) क्रीज छोड़ चुके थे, इस वजह से अंपायर ने उन्हें रन आउट करार दे दिया.

वेस्टइंडीज (West Indies) के धाकड़ बल्लेबाज आंद्रे रसेल (Andre Russell) अनलकी साबित हुए क्योंकि वो बिना कोई गेंद खेले शून्य के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए. 22 गज की पिच पर हुआ ये सारा ड्रामा कैमरे में कैद हो गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Andre Russell has just been run out backing up at the non-striker’s end for a diamond duck #T20WorldCup #WIvBAN pic.twitter.com/5WO6kLnHGN