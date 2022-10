T20 World Cup: इस छोटे से देश की खुल गई किस्मत, टी20 वर्ल्ड कप में भारत के ग्रुप में मारी एंट्री

T20 WC: नीदरलैंड्स ने टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग ग्रुप A से अब सुपर-12 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर ली है. नीदरलैंड्स ने सुपर-12 स्टेज के लिए भारत के ग्रुप में एंट्री मारी है. सुपर-12 स्टेज में नीदरलैंड ग्रुप 2 में भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के साथ होगा.

इस छोटे से देश की खुल गई किस्मत

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने नामीबिया को टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग ग्रुप A में गुरूवार को 7 रन से हरा दिया, जिससे इस ग्रुप से नीदरलैंड्स ने दूसरी टीम के रूप में सुपर-12 में जगह बना ली.

UAE ने तीन विकेट पर 148 रन बनाने के बाद नामीबिया की कड़ी चुनौती को आठ विकेट पर 141 रन पर थाम लिया.

Netherlands into the Super 12s by the skin of their teeth! pic.twitter.com/SIXvn5kiij

— Matt Roller (@mroller98) October 20, 2022