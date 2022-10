Watch: अफरीदी की कातिलाना गेंद ने बल्लेबाज को किया घायल, कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा बाहर

Shaheen Afridi: पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में अपनी एक कातिलाना गेंद से हर किसी को खौफजदा कर दिया. शाहीन अफरीदी ने अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को अपनी आग उगलती गेंद से चोटिल कर दिया, जिसके बाद इस बल्लेबाज को कंधे पर उठाकर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा.

अफरीदी की कातिलाना गेंद ने बल्लेबाज को किया घायल

ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप 2022 के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और अफगानिस्तान की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया. पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने अपने पहले ही ओवर की पांचवीं गेंद पर अफगानिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को LBW आउट करने के साथ ही चोटिल भी कर डाला.

