Video Watch: पाकिस्तान की गीदड़भभकी...पूर्व क्रिकेटर ने की ओछी बात, हरभजन सिंह पर साधा निशाना

ICC Champions Trophy 2025: पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए तैयार है, लेकिन भारत की भागीदारी अभी भी अनिश्चित है. यदि भारत इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाता है तो यह पिछले 16 सालों में पहली बार होगा जब टीम इंडिया वहां जाएगी. भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए हाइब्रिड मॉडल लागू करने की संभावना पर चर्चा हो रही है.

पाकिस्तान ने किया जेड+ सुरक्षा देने का वादा

पाकिस्तान ने पिछले साल हाइब्रिड मॉडल के तहत ही एशिया कप की मेजबानी की थी. तब ज्यादातर मुकाबले श्रीलंका में खेले गए थे. हालांकि पाकिस्तान ने भारत को जेड+ सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है, लेकिन पाकिस्तान में खिलाड़ियों पर हुए पिछले हमलों के कारण सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं. बीसीसीआई का साफ कहना है कि वह केंद्र सरकार के कहने पर ही अपनी टीम को वहां भेजेगा.

पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी के बिगड़े बोल

भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति का हवाला देते हुए भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी थी. इस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद भड़क गए हैं. उन्होंने हरभजन से कहा कि पाकिस्तान भारत को पूरी सुरक्षा देगा और उन्हें आकर खेलना चाहिए. अहमद ने कहा, ''हम लोग शेर हैं और तेरे मुल्क में आकर खेल कर गए हैं. आके दिखा, हम तो कह ही रहे हैं कि यहां आकर खेलो. सिक्योरिटी समेत सब देंगे तुम लोगों को, एक बार आइए तो सही.''

Former Pakistani cricketer Tanvir Ahmed responded to Harbhajan Singh by saying:

Pak players are like lions, they played in India and return home. This is called a brave and fearless team. come to Pakistan will provide you security.#harbhajansingh pic.twitter.com/YglkffMz5j

— Qadir Khawaja (@iamqadirkhawaja) July 28, 2024