Virat Kohli और Rohit Sharma के बीच है बड़ी तकरार? कोच रवि शास्त्री के जवाब ने खुद किया साफ

नई दिल्ली: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और स्टार ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा के बीच दरार की खबरें अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनती हैं. इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों के बीच बड़ी टकरार है इस बात पर लोग लगातार सोशल मीडिया पर सवाल करते रहते हैं लेकिन क्या इन दोनों स्टार प्लेयर्स के बीच सचमुच में कोई अनबन है? इस बात को अब खुद टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने साफ किया है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच टकराव की खबरों पर अब भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है. शास्त्री ने कहा कि उन्होंने विराट और रोहित के बीच कभी कोई दरार नहीं देखी और उनका स्वभाव हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छा ही रहा है. Times Now से बातचीत करते हुए शास्त्री ने कहा, 'मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. इसलिए जब लोग मुझसे इस बारे में पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि तुम्हें जो दिख रहा है, मैंने वैसा कभी नहीं देखा. उन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच तालमेल बेहतरीन रहा है. मैंने इससे टीम को प्रभावित होते हुए कभी नहीं देखा. अगर मुझे कभी ऐसा कुछ दिखा भी तो मैं विराट और रोहित के मुंह पर जाकर कह दूंगा.'

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कई बार ऐसी अफवाहों को सिरे से नकारा है, लेकिन मैदान में छोटी सी घटना भी ट्रोल्स को मौका दे देती है. हालांकि हेडिंग्ले टेस्ट में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे इन अफवाहों पर फुल स्टॉप लग गया था. दरअसल तीसरे टेस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे के आसपास फील्डिंग कर रहे थे. जब मोहम्मद शमी ने 108वें ओवर में जॉनी बेयरस्टो का विकेट लिया, तो विराट और रोहित ने हाई फाइव करते हुए एक साथ सेलिब्रेट किया. इस दौरान दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के गले भी लगे थे.

Shami gets his second wicket of the day, dismissing Bairstow for 29.

Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Bairstow #Shami pic.twitter.com/wXIYd7ancJ

— Sony Sports (@SonySportsIndia) August 26, 2021