IND vs SA: टीम इंडिया के फूड मेन्यू पर इस चीज को देखकर मचा बवाल, फैंस हुए आगबबूला

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन मौसम का दखल रहा. जब पहला सेशन बारिश की वजह से धुल गया तब अंपायर ने लंच का ऐलान कर दिया, तभी फूड मेन्यू पर हर किसी की निगाहें टिक गई.

टीम इंडिया के प्लेयर्स जब पहले टेस्ट के दूसरे दिन लंच पर गए तो उनके फूड मेन्यू में ब्रोकली सूप (Brocolli Soup), चिकन चेत्तीनाद (Chicken Chettinad), दाल, लैम्ब चॉप्स (Lamb Chops), पेपर सॉस (Pepper Sauce), वेजिटेबल कढ़ाई (Vegetable Kadai) और पनीर टिक्का (Panner Tikka) नजर आया.

चिकन चेत्तीनाद (Chicken Chettinad) और लैम्ब चॉप्स (Lamb Chops) को लेकर कई क्रिकेट फैंस आगबबूला हो गए. उनके मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को नॉन वेज डिश सर्व नहीं किया जाना चाहिए.

एक यूजर ने लिखा, 'कल मैंने 83 मूवी देखी, उस जमाने में क्रिकेटर्स शाकाहारी खाने को लेकर जद्दोजहद करते थे और अपने साथ अचार और ब्रेड लेकर चलते थे, और अब इन्हें देखो, वो यहां खेलने आए हैं या बारिश के मौसम में छुट्टियां मनाने?'

Yesterday I watched fim 83, in those times cricketers used to struggle for vegetarian food so they used to bring pickles and bread , and look now they are there to play or enjoy vacation in nice rain? Panner tikka, chicken?

— Sandeep Bhaiya (@Sandeep_Bhaiya_) December 27, 2021