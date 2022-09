Team India: T20 वर्ल्ड कप में जगह ना मिलने पर इस खिलाड़ी का फूटा गुस्सा, अपने बल्ले से दिया करारा जवाब

New Zealand A vs India A: न्यूजीलैंड की ए टीम इस समय भारत के दौरे पर है. न्यूजीलैंड की ए टीम (New Zealand-A) भारत की ए टीम के बीच इस दौरे पर तीन चार दिवसीय मैच और तीन वनडे मैच की सीरीज खेल रही है. चार दिवसीय सीरीज के आखिरी मैच में टीम इंडिया के एक धाकड़ बल्लेबाज की धमाकेदार पारी देखने को मिली, जिसे टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिली है. ये खिलाड़ी आईपीएल 2022 से ही लगातार टीम इंडिया का हिस्सा बन रहा था.

इस खिलाड़ी ने खेली बड़ी पारी

न्यूजीलैंड की ए टीम (New Zealand-A) के खिलाफ इंडिया ए के लिए खेल रहे युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने एक शानदार पारी खेली. ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) पिछले कुछ समय से लगातार टीम इंडिया में शामिल किए जा रहे थे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में वह अपनी जगह नहीं बना पाए हैं. उन्होंने इस मैच के पहली ही दिन शतक जड़ सभी का ध्यान अपनी और खींच लिया है.

गेंदबाजों की जमकर लगाई क्लास

ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने चार दिवसीय मैच के पहले दिन 127 गेंदों पर 108 रन की पारी खेली. इस मैच में उनके बल्ले से 12 चौके और 2 ताबड़तोड़ छक्के भी देखने को मिले. इंडिया ए ने इस मैच में 40 रन पर ही पहला विकेट गंवा दिया था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने टीम की पारी को संभाला और शतक भी जड़ा. ये उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चौथी सेंचुरी थी. वहीं मैच की बात करें तो टीम इंडिया की पहली पारी 293 पर ढेर हो गई.

टी20 फॉर्मेट में मिले कई मौके

ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 9 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 16.88 की औसत से सिर्फ 135 रन ही बनाए हैं और 1 अर्धशतक जड़ा है. ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) बतौर ओपनर टीम इंडिया में शामिल किए जाते हैं. लेकिन वनडे फॉर्मेट में उन्हें अभी तक एक भी मौका नहीं मिला है. ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) आखिरी बार जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा बने थे, लेकिन इस दौरे पर भी वह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सके थे.

