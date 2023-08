Chandrayaan-3: आयरलैंड में टीम इंडिया ने लाइव देखी चंद्रयान-3 की लैंडिंग, देशभर के खिलाड़ी कर रहे रिएक्ट

Indian Cricketers Video, Chandrayaan-3 Landing: भारत और इसके वैज्ञानिकों ने बुधवार को इतिहास रच दिया. आखिरकार चंद्रयान-3 ने वो कर दिखाया, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी. बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम 6 बजकर 4 मिनट के तय समय पर चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी. भारतीय क्रिकेट टीम ने आयरलैंड में इसका जश्न मनाया. खास बात है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ इस मिशन को लाइव देख रहे थे.

लाइव देखा मिशन

भारतीय क्रिकेटरों के अलावा सपोर्ट स्टाफ ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग के मिशन को लाइव देखा. बीसीसीआई ने एक वीडियो क्लिप शेयर की है जिसमें कप्तान जसप्रीत बुमराह समेत सभी खिलाड़ी ताली बजाते दिख रहे हैं. दुनिया के वैज्ञानिक और बड़े-बड़े देश इस प्रतिभा का लोहा मान रहे हैं. बीसीसीआई ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'इतिहास रचा गया. मिशन सफल. बधाई भारत.'

The moment India's Vikram Lander touched down successfully on the Moon's South Pole #Chandrayan3 | @isro | #TeamIndia https://t.co/uIA29Yls51 pic.twitter.com/vJNGBqQJDT

रोहित ने भी दी बधाई

टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग, केएल राहुल, धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी ट्वीट कर देश को इसकी बधाई दी.

The to reach the lunar south pole.

That's got a nice ring to it

A proud moment for each one of us & a big congratulations to @isro for all their efforts.

— Rohit Sharma (@ImRo45) August 23, 2023