तगड़ा झटका! कप्तान बीमार... पहले मैच से बाहर, चंद घंटे पहले आई बुरी खबर, ये खिलाड़ी संभालेगा कमान

Temba Bavuma Ruled Out : साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 18 सितंबर (आज) से शुरू हो रही है. पहले मुकाबले से चंद घंटे पहले साउथ अफ्रीका के लिए एक बुरी खबर सामने आई कि कप्तान टेम्बा बावुमा इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं. दरअसल, वह तबीयत ठीक न होने से वजह से इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. उनकी जगह टीम के एक खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया है. दूसरा मुकाबला 20 सितंबर और तीसरा मुकाबला 22 सितंबर को खेला जाएगा. ये तीनों ही मुकाबले शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होने तय हैं.

इस खिलाड़ी को मिली कमान

टेम्बा बावुमा के तबीयत ठीक न होने के चलते बाहर होने के बाद पहले वनडे मैच के लिए एडेन मार्करम को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'प्रोटियाज वनडे इंटरनेशनल (ODI) के कप्तान टेम्बा बावुमा बीमारी के कारण बुधवार, 18 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले पहले वनडे से बाहर हो गए हैं. एडेन मार्करम उनकी जगह पर कार्यवाहक कप्तान होंगे.'

UPDATE!

Proteas One-Day International (ODI) captain Temba Bavuma has been ruled out of the first ODI against Afghanistan on Wednesday, 18 September due to illness.

Aiden Markram will be the stand-in captain.#WozaNawe #BePartOfIt pic.twitter.com/5mnr1lDOWy

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 17, 2024