Shahrukh Khan की टीम के बल्लेबाज ने मचाया गदर, 13 बॉल पर जड़े 62 रन

नई दिल्ली: तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) के पहले मैच में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की अगुआई वाली टीम कोवाई किंग्स (Kovai Kings) का जलवा देखने को मिला. इस मैच में साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) ने अपनी धुआंधार पारी से हर किसी को हैरान कर दिया.

कोवाई किंग्स (Kovai Kings) के बल्लेबाज साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) ने सलेम स्‍पार्टन्‍स (Salem Spartans) के खिलाफ 43 गेंदों में 87 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने इस दौरान महज 13 गेंदों में 62 रन जड़ दिए थे.



साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) ने अपनी धमाकेदार पारी के दौरान 8 चौके और 5 छक्के जड़े और सलेम स्‍पार्टन्‍स (Salem Spartans) के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. इस दौरान उनकी स्‍ट्राइक रेट 202.32 की रही. गौरतलब है कि साई ने महज 24 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी.

बारिश ने डाला खलल

बारिश की वजह से कोवाई किंग्स और सलेम स्‍पार्टन्‍स (Kovai Kings vs Salem Spartans) के बीच ये मुकाबला रोकना पड़ा. तब तक शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की टीम कोवाई टीम ने ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 168 रन बना लिए थे.

