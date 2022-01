U19 World Cup:बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में टीम इंडिया, अब इस टीम से होगी फाइनल के लिए जंग

कूलिज: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 (ICC Under 19 World Cup 2022) के क्वार्टरफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया (Team India) ने बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ 5 विकेट से अहम जीत दर्ज की और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली.

भारतीय कप्तान यश ढुल (Yash Dhull) टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो बेहद कामयाब रहा. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रवि कुमार के शानदार शुरूआती स्पैल से भारत ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के अंतिम क्वार्टर फाइनल में पिछली बार के चैम्पियन बांग्लादेश को 37.1 ओवर में 111 रन के अंदर समेट दिया.

यूपी में जन्में और सीआरपीएफ जवान के बेटे रवि कुमार अपने राज्य के सीनियर मोहम्मद शमी के नक्शेकदमों पर चलते हुए बंगाल के लिए खेलते हैं. उन्होंने बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पिच पर सात ओवर में एक मेडन से 14 रन देकर तीन विकेट झटके.

They beat Bangladesh by five wickets. #INDvBAN

India are through to the #U19CWC 2022 Super League semi-final

बांग्लादेश (Bangladesh) की टीम एक वक्त 56 रन पर सात विकेट गंवा चुकी थी जिसके बाद एसएम मेहरोब (30) और अश्फिुर जमां (16) ने 8वें विकेट के लिए 50 रन जोड़कर टीम को 100 रन के आगे पहुंचाया. ये वही मैदान है जिसमें अफगानिस्तान ने पहले क्वार्टरफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ अपने 134 रन के कम स्कोर का बचाव किया था.

दूसरे ओवर में रवि कुमार ने अपनी इनस्विंगर पर महफिजुल इस्लाम (02) को बोल्ड किया. उनके सलामी जोड़ीदार इफ्ताखेर हुसैन (01) ने धीमी गेंद पर स्क्वायर कट लगाने की कोशिश की और प्वाइंट पर भारतीय उप कप्तान शेख रशीद को कैच दे बैठे. प्रांतिक नवरोज (07) क्रीज पर सहज नहीं थे और रवि की बाहर जाती गेंद पर बल्ला छुआकर स्लिप में कौशल ताम्बे को कैच देकर पवेलियन पहुंच गये.

8वें ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 14 रन पर 3 विकेट था जिसके बाद उसने लगातार अंतराल पर विकेट गंवा दिए. बाएं हाथ के भारतीय स्पिनर विक्की ओस्तवाल (9 ओवर में 1 मेडन और 25 रन देकर 2 विकेट) ने भी सटीक गेंदबाजी की और उन्हें खेलना विरोधी बल्लेबाजों के लिये आसान नहीं था. लेकिन बांग्लादेश को इस स्कोर तक रोकने का श्रेय रवि कुमार को ही जाता है.

112 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को पहला झटका दूसरे ही ओवर में लगा जब हरनूर सिंह (Harnoor Singh) बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इसके बाद ओपनर अंगकृष रघुवंशी (Angkrish Raghuvanshi) ने शानदार संयम दिखाया और 65 गेंदों में 7 चौके की मदद से 44 रन बनाए और टीम के स्कोर को 20वें ओवर में 70 रन तक पहुंचा दिया.

अंगकृष रघुवंशी (Angkrish Raghuvanshi) के आउट होने के बाद वाइस कैप्टन शेख रशीद (Shaik Rasheed) भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और 26 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट हो गए. तब भारत का स्कोर 21.1 ओवर में 75/3 हो गया था.

इसे बाद सिद्धार्थ यादव (Siddarth Yadav) और राज बावा (Raj Bawa) ने क्रमश: 6 और शून्य रन बनाए जिसकी वजह से भारत का स्कोर 25.1 ओवर में 95/5 हो गया जिसकी वजह से टीम इंडिया पर थोड़ा प्रेशर बनना शुरू हो गया, हालांकि तब टारगेट महज 17 रन दूर था.

इसके बाद भारतीय कप्तान यश ढुल (Yash Dhull) ने 20 रन की पारी खेलकर टीम को मुश्किल से निकाला. कुशाल ताम्बे (Kaushal Tambe) ने भी 11 रन बनाकर बाकी कसर पूरी कर दी और टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत मिली.

All Over: Sealed with a SIX

India U19 have advanced to the semi-final of #U19CWC with a 5-wicket win over Bangladesh U19 in Antigua!

Details - https://t.co/GJsWrPDzdJ

— BCCI (@BCCI) January 29, 2022