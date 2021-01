पिता बने Umesh Yadav, पत्नी तान्या ने बेटी को दिया जन्म, शेयर की बेहद Cute तस्वीर

नई दिल्ली: भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) को नए साल के पहले दिन जबरदस्त खुशखबरी मिली है. उमेश यादव पिता बन गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को एक तस्वीर के जरिए ये जानकारी साझा की है. उमेश की पत्नी तान्या ने बेटी को जन्म दिया है.

बीसीसीआई ने ट्वीट कर उमेश को इस बात की बधाई दी है.

Congratulations to @y_umesh on the birth of a baby girl today.

We also wish him a speedy recovery and hope to see him soon on the field pic.twitter.com/utpMVM6wUI

— BCCI (@BCCI) January 1, 2021