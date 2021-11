पिता बेचते हैं फल, बेटा बना घातक गेंदबाज, IPL के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाएगा कमाल

नई दिल्ली: भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है. इसी के साथ सेलेक्टर्स ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान भी कर दिया है. टीम इंडिया में ऐसे घातक गेंदबाज को जगह दी गई है. जिसके पिता फलों का कारोबार करते थे. आइए जानते हैं इस खिलाड़ी के बारे में.

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) के पिता की फलों की दुकान है. वह बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता ने दिन रात मेहनत करके उन्हें इस काबिल बनाया कि वो टीम इंडिया के लिए खेल सकें. उमरान को सेलेक्टर्स ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए इंडिया-ए टीम में चुना है. उमरान अपनी तूफानी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के लिए खेलने वाले उमरान मलिक ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के खिलाफ आईपीएल 2021 की सबसे तेज गेंद फेंकी थी जो 153 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई थी. मलिक ने देवदत्त पडिक्कल के खिलाफ ये गेंद की थी. आईपीएल 2021 में उमरान ने डेब्यू किया और 3 मैच खेले. उमरान ने जब आईपीएल में गेंदबाजी करनी शुरू की तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज उन्हें खेल नहीं पाया. उनकी गेंदबाजी देख कर क्रिकेट एक्सपर्ट भी दंग रह गए.

21 साल के उमरान मलिक ने अभी तक एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला है, उनके पास 1 लिस्ट-ए और 8 टी20 मैच खेलने का तजुर्बा है. उमरान अपना जौहर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाने को बेताब हैं. भारत-ए को तीन मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ ब्लोमफोंटेन में खेलने हैं. इस दौरे पर उमरान अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे क्योंकि अगले साल आईपीएल (IPL) मेगा ऑक्शन होना है. अगर वो अपना धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखते हैं तो उन पर बड़ी बोली लग सकती है.

प्रियांक पांचाल (कप्तान), पृथ्वी शॉ, अभिमन्यु ईश्वरन, देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, बाबा अपराजित, उपेंद्र यादव (विकेटकीपर), के गौतम, राहुल चाहर, सौरभ कुमार, नवदीप सैनी, उमरान मलिक, ईशान पोरेल, अर्जन नागवासवाला.

Here's the -man India ‘A’ squad for the South Africa tour pic.twitter.com/xc5tBNigjo

— BCCI (@BCCI) November 9, 2021