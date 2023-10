आप बहुत याद आओगे अंकल पर्सी... झंडा उठाए क्रिकेट मैदान पर बिताई उम्र, विराट संग डांस भूले तो नहीं!

Uncle Percy Death: क्रिकेट की पहचान उसके फैंस भी होते हैं. कभी टीम के लिए तो कभी अपने पसंदीदा क्रिकेटर के लिए देश-दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचते हैं. भारत में तो वैसे भी क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है. यही हाल भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी है. हाल में जब ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने लाइटशो पर सवाल उठाए तो उन्हीं के टीम साथी डेविड वॉर्नर ने कहा था कि अगर फैंस ना होते तो हम शायद वो ना कर पाते, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. इसी बीच क्रिकेट और फैंस से जुड़ी एक बुरी खबर वनडे विश्व कप (ODI World Cup 2023) के बीच सामने आई. एक ऐसा क्रिकेट प्रेमी दुनिया को अलविदा कह गया, जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैदान पर बिताया. वह जीत में जश्न मनाता दिखा तो हार में निराश-हताश नजर आया. उस क्रिकेट फैन का नाम था- पर्सी अबेसेकरा (Percy Abesekara).

'अंकल पर्सी' से मशहूर अबेसेकरा का ताल्लुक यूं तो श्रीलंका से था, लेकिन वह दूसरी टीमों के खिलाड़ियों के बीच भी फेमस थे. इतना ही नहीं, वह ड्रेसिंग रूम तक का दौरा कर चुके थे. विराट कोहली संग डांस किया. श्रीलंकाई टीम को तो 1979 से सपोर्ट कर रहे थे, यानी करीब 44 साल से क्रिकेट मैदान पर झंडा लिए पहुंचते थे. उन्हें क्रिकेट का सुपर फैन कहा जाता था. 87 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा. श्रीलंका टीम को इस उम्र में भी सपोर्ट करना उन्होंने नहीं छोड़ा था. अब ना केवल श्रीलंका क्रिकेट, बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

क्रिकेट के सुपर फैन कहे जाने वाले 'अंकल पर्सी' ने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा. उन्होंने बीते सोमवार (30 अक्टूबर) को आखिरी सांस ली. पर्सी श्रीलंका क्रिकेट के सबसे बड़े फैन रहे हैं, जो बीते 44 साल से खिलाड़ियों को सपोर्ट करने मैदान पर पहुंचते थे. श्रीलंकाई झंडे के साथ स्टेडियम से उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती थीं. वह बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे.

Uncle Percy (Percy Abeysekera ), the face of Sri Lankan fans over the years is no more.

He has been supporting the team since 1979.

He was quite popular among other teams as well. Here is a footage of him with Kohli & co in Indian dressing room, 2015.pic.twitter.com/q5ptnwZkNx

— Cricketopia (@CricketopiaCom) October 30, 2023