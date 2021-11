भारत को वर्ल्ड कप दिलाने वाले इस क्रिकेटर ने लिए सात फेरे, जानिए उनकी दुल्हन का नाम

नई दिल्ली: भारत को अपनी कप्तानी में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप (ICC U19 World Cup) जिता चुके उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand) ने सात फेरे ले लिए हैं. उनकी शादी की तस्वीर सामने आई है.

उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand) 21 नवंबर की शाम को सिमरन खोसला (Simran Khosla) से शादी कर ली. इस मैरिज सेरेमनी में उनके रिश्तेदार और कई करीबी दोस्त मौजूद रहे. सिमरन पेशे से फिटनेस एंड न्यूट्रीशन कोच (Fitness & Sports Nutrition Coach) हैं.

उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand) ने इसी साल अगस्त में भारतीय क्रिकेट रिटायरमेंट ले लिया था. इसके बाद वो क्रिकेट खेलने अमेरिका चले गए थे. उन्मुक्त के करियर का आगाज तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से शुरू हुआ था. फिर उनका ग्राफ तेजी से नीचे आ गया. हालांकि अब ये भारतीय क्रिकेटर हमें ऑस्ट्रेलिया में खेलता हुआ दिखेगा.

पूर्व अंडर-19 भारतीय कप्तान उन्मुक्त चंद ने अमेरिका की माइनर लीग में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. जिसका इनाम उन्हें मिला है. ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) की टीम मेलबर्न रेनेगेड्स ने उन्मुक्त को अपनी टीम शामिल किया है. फ्रेंचाइजी ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर के जरिए दी थी. गौरतलब है कि मेलबर्न टीम के कप्तान आरोन फिंच हैं.

The former India A and India U19 captain is officially a Renegade! #GETONRED

BBL लीग खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर

उन्मुक्त चंद बीबीएल खेलने वाले पहले भारतीय पूरुष क्रिकेटर होंगे. आपको बता दें कि BCCI अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के अलावा किसी और विदेशी टी20 लीग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देता है. उन्मुक्त ने डोमिस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे थे. इसके बाद वो रिटायरमेंट लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गए.



'उन्मुक्त चंद ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा,"मैं बहुत खुश हूं और मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम में शामिल होकर बेहद अच्छा लग रहा है. मैंने हमेशा बिग बैश लीग को फॉलो किया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है कि मैं आऊं और क्रिकेट खेलूं.' उन्मुक्त हाल में ही कैरिबियन प्रीमियर लीग के दौरान स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंटरी करते हुए नजर आए थे.

Next stop for @unmuktchand9 is @BBL

Hear from our newest signing now! #GETONRED pic.twitter.com/57NgvhAahP

— Melbourne Renegades (@RenegadesBBL) November 4, 2021