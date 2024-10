Video: बांग्लादेश में शाकिब अल हसन को लेकर बवाल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले भिड़े फैंस, जमकर चले लात-घूंसे

Shakib Al Hasan Cricketer Bangladesh vs South Africa Test: बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज सोमवार (21 अक्टूबर) को शुरू हुई. अफ्रीकी टीम ढाका और चटगांव में दो टेस्ट मैच खेलेगी. ढाका में टेस्ट मैच शुरू होने से एक दिन पहले जमकर बवाल हुआ. मीरपुर में दो ग्रुप के बीच सड़क पर मारपीट हुई. ऐसा लग रहा था कि मैच का आयोजन नहीं हो पाएगा, लेकिन पुलिस ने रविवार को हालात पर जल्द ही काबू पा लिया. मुकाबला सोमवार को अपने समय पर शुरू हुआ. पुलिस ने स्टेडियम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

मीरपुर में क्यों हुआ बवाल?

बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर शाकिब अल हसन के प्रशंसकों और उनके आलोचकों के बीच झड़प हो गई. यह घटना दोपहर करीब 3 बजे हुई, जब शाकिब के फैंस साउथ अफ्रीका सीरीज में उनके शामिल होने और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे. तनाव बढ़ने पर विरोधी गुट के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी प्रशंसकों पर हमला कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

ये भी पढ़ें: अब कभी भारत के लिए टेस्ट नहीं खेल पाएंगे ये 5 स्टार क्रिकेटर! BCCI ने दूध में से मक्खी की तरह निकाला बाहर

शाकिब की वापसी का विरोध

पुलिस और सैन्य कर्मियों को व्यवस्था बहाल करने दोनों समूहों को तितर-बितर करने और आगे की हिंसा को रोकने के लिए तैनात किया गया. झड़प से पहले प्रशंसकों ने स्टेडियम के बाहर एक लंबा मार्च निकाला था, जिसमें मांग की गई थी कि शाकिब को घरेलू धरती पर रिटायर होने का मौका दिया जाए. हालांकि, शाकिब के आलोचकों ने प्रदर्शन को बाधित कर दिया, जिसके कारण जमकर टकराव हुआ.

20-10-2024

Shakib Al Hasan is a Bangladeshi cricketer and politician. To bring Shakib back to the country, when the students of Shakib's side formed a human bond, the miscreants of the interim government of #DrYunus attacked there.#StepDownYunus #onceagainsheakhhasina pic.twitter.com/C3NX5A0NBo

— Zen G (@ZenG2486842) October 20, 2024