Video: नहीं सुधर रहा ऑस्ट्रेलिया का 'बदतमीज' क्रिकेटर, लाइव मैच में विराट कोहली का उड़ाया मजाक

Sam Konstas vs Virat Kohli: ऑस्ट्रेलिया के 19 वर्षीय खिलाड़ी सैम कोंस्टास अपने करियर के पहले ही टेस्ट में टीम के लिए अहम साबित हुए. उन्होंने पहली पारी में तेजी से अर्धशतक लगाकर सबका दिल जीत लिया. इसके बाद मेलबर्न टेस्ट के दौरान पांचों दिन किसी न किसी कारण से चर्चा में रहे. हालांकि, उनकी हरकतें भारतीय फैंस को पसंद नहीं आई है और उन्हें बदतमीज तक कहा जा रहा है. कोंस्टास ने मैच के पांचवें दिन कुछ ऐसा किया जिससे टीम इंडिया के फैंस काफी नाराज हो गए हैं.

कोहली का मजाक उड़ाने की कोशिश

ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में सीरीज के चौथे टेस्ट मैच को पांचवें दिन जीतकर 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है. मुकाबले के आखिरी दिन कोंस्टास बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे. इस दौरान वह लगातार दर्शकों को उत्साहित कर रहे हैं और उन्हें तालियां बजाने को कह रहे थे. कोंस्टास ने इस दौरान विराट कोहली की भी नकल की. विराट ने मैच के पहले दिन उन्हें कंधा मार दिया था. कोंस्टास ने फील्डिंग के समय कंधा मारने के स्टाइल में डांस किया. इसे भारतीय फैंस को गुस्सा आ गया.

Sam Konstas and India's rivalry will be something to look forward in the upcoming decade.

Hope he doesn't become a villain like Head or Cummins pic.twitter.com/CVdwWeR484

— Dinda Academy (@academy_dinda) December 30, 2024