Watch Video: 6,6,4,6,4...सुनील नरेन ने मचाया गदर, ईशांत शर्मा के एक ही ओवर में ठोक डाले 26 रन

Sunil Narine vs Ishant Sharma: आईपीएल के 16वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइटराइडर्स की टीमें आमने-सामने हुईं. विशाखापत्तनम में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. उसे सुनील नरेन ने तूफानी शुरुआत दिलाई. उन्होंने 21 बॉल पर ही फिफ्टी ठोक दी. सुनील ने दिल्ली के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा और मैदान के चारों ओर जमकर चौके-छक्के लगाए. वह 39 गेंद पर 85 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगाए. सुनील का स्ट्राइक रेट 217.95 का रहा.

ईशांत की जबरदस्त धुनाई

नरेन ने अनुभवी गेंदबाज ईशांत शर्मा की सबसे ज्यादा कुटाई की. पारी के चौथे ओवर में ईशांत गेंदबाजी के लिए आए. इस ओवर में नरेन ने 26 रन ठोक डाले. उन्होंने पहली गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर मारकर छह रन बटोरा. दूसरी गेंद ने स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया. यह उनका ओवर में लगातार दूसरा छक्का था. नरेन ने तीसरी गेंद पर पॉइंट की तरफ चौका मारा. चौथी गेंद पर वह कुछ नहीं कर सके. पांचवीं गेंद पर मिड ऑफ की ओर छ्क्का मारा और छठी गेंद पर पॉइंट की तरफ चौका मारा.

