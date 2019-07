VIDEO: युवराज सिंह की रिटायरमेंट के बाद की पहली पारी, आउट न होकर भी लौट गए पैवेलियन

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के धाकड़ खब्बू बल्लेबाज रहे युवराज सिंह (Yuvraj Singh) काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे. आईपीएल में पिछले तीन साल निराशाजनक गुजारने के बाद युवराज ने अंततः इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया. इसके साथ ही युवराज ने बीसीसीआई से विदेशी क्रिकेट लीग मैच खेलने की अनुमति भी मांगी थी. युवराज के फैंस को उम्मीद की युवी की वापसी धमाकेदार होगी, लेकिन गुरुरवार को उन्हें निराश होना पड़ा. ग्लोबल टी-20 कनाडा लीग के अपने पहले ही मैच में युवराज बड़ी पारी नहीं खेल सके और आउट न होने पर भी पवेलियन लौट गए.

युवराज की टीम की हार, गेल की टीम जीती

इस मैच में युवराज ग्लोबल टी-20 कनाडा लीग में टोरेंटो नेशनल्स की ओर से खेल रहे थे. पहला मुकाबला क्रिस गेल की टीम वैंकोवर नाईट्स से था. युवराज की टीम टोरेंटो नेशनल पहले बैटिंग कर रही थी. नेशनल्स ने पहली पारी में 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए. इसके जवाब में वैंकोवर नाईट्स की टीम ने निर्धारित लक्ष्य केवल 18वें ओवर में दो विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. नाईट्स की ओर से रासी वेनडर डुसैन ने 65 और चैडविक वॉलट्न ने 59 रनों की नाबाद पारी खेली. क्रिस गेल केवल 12 रन बना सके.

यूं ‘आउट’ हुए युवराज

टोरेंटो नेशनल्स की ओर से ओपनर ब्रैंडन मैक्कलम दूसरे ही ओवर में एक चौका लगाकर फेहलुकवायो की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद 50 रन बनने के बाद कलुम मैकलीड (17) को जफर ने आउट कर दिया. उसके बाद रोड्रिगो थॉमस 41 रन बनाकर आउट हो गए. यहां युवराज के पास अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका था, लेकिन वे लय में नजर नहीं आए और आखिर कार युवराज ने शुरुआत में तो संभल कर खेलने की कोशिश की उन्हें 26 गेंद पर 14 रन बना भी लिए थे, लेकिन उन्हें रिजवान चीमा रिजवान चीमा की गेंद पर वे बीट हुए विकेट कीपर से कैच छूटकर गेंद पहले उसके शरीर पर लगी और स्टंप लगी. विकेट कीपर ने यहां स्टपं की अपील की लेकिन युवराज निर्णय से पहले ही पवेलियन लौट गए.

Playing for Toronto Nationals in opening match of Global T20 Canada #YuvrajSingh walked off despite being not out.The 37-year-old was stumped in Vancouver Knights' bowler Rizwan Cheema's over after wicketkeeper dropped catch on stumps.Yuvraj was still in crease as per the replays pic.twitter.com/fcKXzGwWNL

— ebianfeatures (@ebianfeatures) July 26, 2019