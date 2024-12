Video: विनोद कांबली को ये क्या हुआ? 'बेस्ट फ्रेंड' सचिन तेंदुलकर परेशान, फैंस करने लगे दुआ

Vinod Kambli Sachin Tendulkar Video: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की तबीयत खराब है. वह अब खुद से उठ नहीं पाते हैं. मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाला यह बल्लेबाज दूसरे के सहारे पर चल पा रहा है. वह स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए. मुंबई में एक कार्यक्रम में कांबली अपने पुराने दोस्त सचिन तेंदुलकर से मिले. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फैंस परेशान हो गए. वह कांबली की सेहत को लेकर दुआ करने लगे.

कांबली के पास गए सचिन

कांबली और सचिन तेंदुलकर की मुलाकात मुंबई में दिग्गज कोच रमाकांत आचरेकर की स्मृति के अनावरण समारोह में हुई. जैसे ही सचिन मंच पर आए, वे हैरान और कमजोर दिख रहे कांबली को देखकर परेशान हो गए. तेंदुलकर उनके पास गए और उनसे थोड़ी बातचीत की. मुंबई के सितारों के फिर से एक साथ आने का वीडियो वायरल तो हो गया, लेकिन प्रशंसक यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि विनोद कांबली की सेहत ठीक है या नहीं.

VIDEO | Indian cricketing legend Sachin Tendulkar ( @sachin_rt ) met his childhood friend and former Indian cricketer Vinod Kambli at the unveiling ceremony of memorial for legendary cricket coach Ramakant Achrekar in Mumbai. pic.twitter.com/uTgW0MIfax

कांबली को क्या हुआ?

विनोद कांबली पिछले काफी समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्होंने पहले भी दिल की समस्याओं और अवसाद से जूझने के बारे में खुलकर बात की है. वह आए दिन अस्पताल में भर्ती होते रहे हैं. 2010 के दशक की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ था. साल 2013 में चेम्बूर से बांद्रा जाते समय उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले साल 2012 में उनकी दो ब्लॉकेड धमनियों की एंजियोप्लास्टी हुई थी.

Sachin Tendulkar met Vinod Kambli, who asked him to sit next to him. However, Kambli didn't recognize Tendulkar. Kambli is going through serious health issues. pic.twitter.com/FhraZUNkDl

ये भी पढ़ें: ZIM vs PAK: 16 गेंद.. 5 विकेट, पाकिस्तान के अनजान स्पिनर ने मचाया कोहराम, 15 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

वायरल हुआ था वीडियो

कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर कांबली का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें वे चलने में कठिनाई महसूस कर रहे थे. इससे प्रशंसक चिंतित हो गए थे. हालांकि, कांबली ने कुछ ही समय बाद खुलासा किया कि वह ठीक हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा है. अब सचिन के साथ लेटेस्ट वीडियो ने फैंस की चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है.

SHOCKING

Sachin Tendulkar tried to meet his old freind, Vinod kambli, but he was snubbed badly by some person next to Kambli.

What could be the reason? pic.twitter.com/miPBEOZAxL

— Manu(@mshahi0024) December 3, 2024