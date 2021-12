'खेल से बड़ा कोई भी नहीं', रोहित शर्मा से अनबन पर विराट कोहली को मिली ये चेतावनी!

नई दिल्ली: विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद माहौल गर्माया हुआ है. BCCI ने हाल ही में विराट कोहली को वनडे कप्तान से हटाकर रोहित शर्मा को नया कप्तान बना दिया, जिसके बाद से ही टीम इंडिया में विवाद की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए इशारों ही इशारों में विराट कोहली को चेतावनी दी है.

विराट कोहली को मिली चेतावनी

अनुराग ठाकुर ने विराट कोहली का नाम लिए बगैर कहा है कि कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है. अनुराग ठाकुर ने कहा, 'खेल से बड़ा कोई नहीं है. किसी खिलाड़ी के बीच में क्या चल रहा है, मैं उसकी जानकारी नहीं दे सकता हूं. यह उनसे संबंधित एसोसिएशन या संस्थान की जिम्मेदारी है. यही सही होगा कि वही इस पर जानकारी दें.' विराट ने टी-20 वर्ल्ड कप 2021 से पहले कहा था कि वह इस टूर्नामेंट के बाद टी-20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे, जबकि वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे.

Sports is supreme & nobody is bigger than sports. I can't you give info as to what's going on b/w which players in what game. It's the job of concerned federations/associations. It'll be better if they give info: Sports Min Anurag Thakur when asked about rift b/w 2 BCCI Captains pic.twitter.com/6rn0fhuyRF

— ANI (@ANI) December 15, 2021