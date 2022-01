Virat Kohli और BCCI के बीच फिर मिले अनबन के इशारे, अचानक क्यों हुआ पीठ दर्द?

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ दूसरे टेस्ट में विराट कोहली (Virat Kohli) के बाहर होने से कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं. टीम के कप्तान का अचानक बाहर होना इस बात की तरफ इशारा है कि 'किंग कोहली' और बीसीसीआई (BCCI) के बीच सबकुछ ठीक नहीं है.

विराट कोहली (Virat Kohli) की गैरमौजूदगी में केएल राहुल (KL Rahul) टीम इंडिया (Team India) की कप्तानी कर रहे हैं और प्लेइंग 11 में हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) को जगह मिली.



केएल राहुल (KL Rahul) ने टॉस के वक्त कहा, 'बदकिस्मती से विराट की पीठ के ऊपरी हिस्से में ऐंठन है. वो फिजियो की निगरानी में हैं. उम्मीद है कि अगले टेस्ट तक वो ठीक हो जाएंगे' अगर कोहली खेलते तो ये उनका 99वां टेस्ट मैच होता.



जोहानिसबर्ग टेस्ट (Johannesburg Test) से विराट कोहली (Virat Kohli) के अचानक बाहर होने से क्रिकेट गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. कोई उनकी रिटारमेंट की भविष्यवाणी रहा है तो कई लोगों का माना है कोहली और बीसीसीआई की अनबन इसके पीछे की वजह है.

विराट कोहली (Virat Kohli) को टीम इंडिया का सबसे फिट खिलाड़ी माना जाता है, वो अपने वर्कआउट पर काफी ध्यान देते हैं. टीम में फिटनेस कल्चर उनके आने के बाद ही जोर पकड़ा. इतने चुस्त खिलाड़ी का अचानक पीठ में दर्द होना शक को बढ़ा रहा है.

विराट कोहली (Virat Kohli) जोहानिसबर्ग टेस्ट (Johannesburg Test) की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए थे जिसपर वहां मौजूद पत्रकारों ने हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) से सवाल किए थे.

Ahead of the second #SAvIND Test, #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid speaks about the takeaways from the series opener in Centurion. pic.twitter.com/ly3blvbU98

— BCCI (@BCCI) January 2, 2022