कोहली का ये बेस्ट फ्रेंड निकला कोरोना पॉजिटिव, अब पूरी टीम की होगी कोरोना जांच

नई दिल्ली: विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए साथ IPL खेलने वाले उनके बेस्ट फ्रेंड ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) को कोरोना संक्रमण हो गया है. ऑस्ट्रेलिया (Australia) के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) कोरोना पॉजिटिव (Covid 19) पाए गए हैं और बिग बैश लीग टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में संक्रमण के शिकार वह 13वें खिलाड़ी हैं. बता दें कि विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के बीच IPL के दौरान से ही बहुत गहरी दोस्ती है.

ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के आने से RCB की टीम अब बदली हुई नजर आती है और वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा (Brain Lara) ने आरसीबी (RCB) में ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) को शामिल करने का श्रेय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को दिया है. ब्रायन लारा (Brain Lara) ने स्टार स्पोर्ट्स से एक खास बातचीत में कहा था, 'ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) साल 2019 और 2020 में वो बेहद ही खराब फॉर्म में थे. ऐसा लग रहा था कि उनका IPL करियर खत्म हो जाएगा. मैं एक आदमी का नाम लेना चाहता हूं और वो विराट कोहली हैं. क्या आप सोच सकते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल (Virat Kohli) के लिए विराट कोहली का कॉल गया कि आओ और RCB की टीम के साथ जुड़ जाओ और मुझे विश्वास है कि सिर्फ उसी से उनका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ गया.'

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि बुधवार को सुबह रैपिड एंटीजेन टेस्ट में हुई. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) को साल 2021 में RCB टीम में शामिल किया गया था, ताकि उनके जैसे विस्फोटक बल्लेबाज होने से टीम को मजबूती मिले. ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) इससे पहले किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) की कप्तानी कर चुके हैं. ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के कप्तान हैं. मैक्सवेल ने इस IPL सीजन में RCB के लिए 15 मैचों में 144.10 के शानदार स्ट्राइक रेट से 513 रन बनाए थे.

