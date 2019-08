विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड; ICC ने बधाई देते हुए कहा- वाह! क्या खिलाड़ी है...

नई दिल्ली: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज दौरे (India vs West Indies) पर अपना अजेय अभियान जारी रखते हुए तीसरा वनडे मैच भी जीत लिया. उसने बुधवार (14 अगस्त) को खेले गए बर्षाबाधित इस मैच में कैरेबियाई टीम को 6 विकेट से हराया. इसके साथ ही टीम इंडिया (Team India) ने वनडे सीरीज 2-0 से जीत ली. भारत की इस जीत के हीरो कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) रहे. उन्होंने दोनों ही वनडे मैचों में शतक बनाए और ‘मैन ऑफ द सीरीज’ चुने गए. भारत ने इससे पहले टी20 सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की थी

विराट कोहली ने तीसरे वनडे में 99 गेंद में 114 रन की नाबाद पारी खेली. यह वनडे क्रिकेट में विराट का 43वां शतक है. 30 साल के विराट ने इसके साथ ही एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दशक में 20 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

दरअसल, विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट (टेस्ट/वनडे/टी20) में इस दशक (2010-2019) में अपने 20,000 रन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने 2010 के दशक में अब तक 371 मैच खेले हैं. उन्होंने इन मैचों में 57.03 की औसत से 20,018 रन बनाए हैं. इनमें 67 शतक शामिल हैं.

2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ runs for Virat Kohli in the 2010s, and he isn't done yet

No batsman has ever scored as many in a single decade

What a phenomenal cricketer #WIvIND pic.twitter.com/glRYNR7whk

— ICC (@ICC) August 14, 2019