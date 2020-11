दिवाली पर विराट कोहली ने ऐसा क्या कहा कि सोशल मीडिया पर भड़क गए लोग?

नई दिल्ली: जब पूरा देश दिवाली का पर्व मना रहा था, तब विराट कोहली सिडनी ओलंपिक पार्क के पुलमैन होटल में मौजूद थे. वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया टूर पर हैं जहां वो 14 दिनों के लिए क्वारंटीन हैं. टीम इंडिया के कप्तान ने दिवाली के मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए ट्विटर के जरिए एक वीडियो मैसेज दिया है.

18 सेकंड के इस वीडियो में विराट ने कहा, 'मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं. भगवान आपको इस दिवाली के मौके पर शांति, समृद्धि और खुशियां प्रदान करे. याद रखिए कि पटाखे न फोड़ें, पर्यावरण की रक्षा करें और इस शुभ अवसर पर एक साधारण दिए और मिठाई के साथ अपने चाहने वालों के साथ घर पर ही खुशियां मनाएं. ईश्वर आप सभी का भला करे. अपना ध्यान रखिए.'

कुछ ही देर बाद विराट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, कई ट्विटर यूजर्स कोहली पर जमकर भड़के. साथ ही साथ लोग उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पर भी निशाना साथ रहे हैं. आइये देखते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट्स.

Why do they always have issue with Hindu festivals whether it's Diwali or Holi pic.twitter.com/GdKKCc7C6Q — Hardik (@Humor_Silly) November 14, 2020

Anushka inspiring youth how to release oxygen!!! #अनुष्का_अपना_कुत्ता_संभाल pic.twitter.com/It8ZLEDMgi — Patel Meet (@PatelMe78442130) November 15, 2020

#अनुष्का_अपना_कुत्ता_सम्भाल

Celebrities eats Porks/Beef/Chicken...

Still no chaos takes place...

But as Soon as Holi/Diwali/Dussehra are on the verge...

Celebrities like them often teaches Bizarre lesson but Irony is they do not implement on them...

It's time to know relaity pic.twitter.com/20qdXTXTxA — DHARIYA BHARDWAJ (@dhairyakumar) November 14, 2020