डिविलियर्स ने क्रिकेट को कहा अलविदा, बेस्ट फ्रेंड विराट कोहली ने दिया इमोशनल मैसेज

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने सभी को चौंकाते हुए अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास का ऐलान कर दिया है. इंटरनेशनल क्रिकेट से वो पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन अब वह आईपीएल (IPL) और दुनिया की किसी भी टी20 क्रिकेट लीग में नहीं खेलेंगे. उनके इस संन्यास से आरसीबी में उनके साथी रहे भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भावुक पोस्ट लिखी है.

भारतीय कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स दोनों लंबे वक्त तक आरसीबी के लिए खेले हैं. कोहली और डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं. विराट कोहली ने ट्विटर और कू ऐप पर भावुक पोस्ट लिखी. उन्होंने लिखा,'इस फैसले से मेरा दिल टूट गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने ये फैसला खुद को और अपने परिवार को देखते हुए लिया होगा.' एबी डिविलियर्स ने इसका रिप्लाई करते हुए लिखा, 'आई लव यू टू भाई.'



This hurts my heart but I know you've made the best decision for yourself and your family like you've always done. I love you @ABdeVilliers17

— Virat Kohli (@imVkohli) November 19, 2021