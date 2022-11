IND vs BAN: विराट कोहली की इस 'हरकत' को देखने से चूक गए अंपायर, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप मैच जीत जाता बांग्लादेश!

Virat Kohli Fake Fielding Video: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के अपने चौथे मैच में बुधवार को बांग्लादेश को मात दी. एडिलेड में खेले गए इस वर्षा बाधित मुकाबले में भारत ने 6 विकेट पर 184 रन बनाए. बांग्लादेश को बाद में बारिश के चलते 16 ओवर में 151 रन का लक्ष्य मिला. शाकिब अल हसन की कप्तानी वाली टीम 6 विकेट पर 145 रन ही बना सकी. इस बीच टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उन पर 'फेक फील्डिंग' का आरोप लगा.



बांग्लादेशी खिलाड़ी ने लगाए आरोप

बांग्लादेश को मिली हार के बाद टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज नुरुल हसन ने विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया. नुरुल के मुताबिक, अंपायर ने विराट के ‘फेक फील्डिंग’ को नजरअंदाज किया, नहीं तो बांग्लादेश को पेनल्टी के तौर पर पांच अतिरिक्त रन मिल जाते. बता दें कि बांग्लादेश को हार भी पांच ही रन से मिली. ऐसे में अगर नुरुल के आरोपों को सही माना जाता तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश की जीत होती.

नुरुल बोले- तो जीत हमारी होती

बांग्लादेश के लिए नाबाद 25 रन बनाने वाले नुरुल हसन ने मैच के बाद कहा कि फेक-थ्रो की वजह से टीम को पेनल्टी के तौर पर 5 रन मिलने चाहिए थे. उन्होंने कहा, 'हमने देखा कि मैदान गीला था. जब इन सब चीजों के बारे में बात हो रही है तो मैच के दौरान एक फेक थ्रो भी था. इससे हमें पेनल्टी के तौर पर पांच अतिरिक्त रन मिलते. हमें इससे फायदा होता लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया.’

विराट ने की फेक फील्डिंग?

क्रिकइन्फो के मुताबिक, बांग्लादेश की पारी के 7वें ओवर में यह घटना हुई. बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास ने अक्षर पटेल की गेंद को खेला जो पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे विराट के पास से गुजरी. डीप में फील्डिंग कर रहे अर्शदीप सिंह ने गेंद को पकड़ा और विकेटकीपर के पास थ्रो किया. इसी दौरान कोहली ने भी गेंद को विकेट पर थ्रो करने का जैसे नाटक किया. तब अंपायर ने इसे नोटिस नहीं किया. इसी के चलते मैदानी अंपायर इरास्मस और क्रिस ब्राउन ने कोई कार्रवाई नहीं की.

Law 41.5.1 states: “It is unfair for any fielder wilfully to attempt, by word or action, to distract, deceive or obstruct either batsman after the striker has received the ball,”

5 runs should have been awarded to Bangladesh here pic.twitter.com/t1a6Q0femn

— Kaushik Jegadeesan (@kaushik0803) November 2, 2022